«Разлетаются как горячие пирожки» – перекупщики втридорога продают в России финские тесты на коронавирус

В коллекцию финских товаров, которые перекупщики приобретают в Финляндии и затем перепродают в России, добавились экспресс-тесты на коронавирус. Как передаёт Yle, даже с учётом доставки через закрытую границу это получается дешевле, чем в российских аптеках, при этом, как уверяют продавцы, товар разлетается как горячие пирожки.



Instagram

В коллекцию финских товаров, которые перекупщики приобретают в Финляндии и затем перепродают в России, добавились экспресс-тесты на коронавирус. Даже с учётом доставки через закрытую границу это получается дешевле, чем в российских аптеках.

Тесты на антиген коронавируса из финских магазинов можно свободно купить в РФ через сервис «Авито», а также в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram.

«Разлетаются как горячие пирожки»

На площадке частных объявлений «Авито» поиск выдаёт сразу несколько предложений купить тесты из Финляндии. В основном их продают жители Карелии и Петербурга.

Самый дорогой лот у Марии из Петрозаводска. Она предлагает упаковку Boson Covid-19 Antigeeni аж за 1100 рублей (почти €13). В финской Prisma такой же тест без скидки стоит €5,99.

Станислав из Петербурга сообщает, что купил упаковку из 5 штук Deepblue SARS-CoV-2-antigeeni, из которых использовал один тест. Остальные он готов отдать за 1000 рублей (почти €11,75) за штуку. Это почти в 4 раза дороже, чем в финской K-rauta, где аналогичный можно найти за €2,95.

В многочисленных группах в соцсети «ВКонтакте», где продают «финские товары», теперь также легко приобрести тесты из соседней страны. В одном из таких крупных пабликов на 13 тыс. человек нашлось выгодное предложение: тест Deepblue SARS-CoV-2-antigeeni всего за 450 руб. (примерно €5,3). Через несколько дней в группе появилось сообщение, что вся партия была распродана. В другом «магазине» в российской социальной сети (почти 13 тыс. подписчиков) предлагаются разнообразные тесты от 900 руб. (около €10,6) за штуку.

В Instagram дефицитный товар обещает привезти блогер Виктория из Выборга, которая сама живет в Хельсинки.

«Я могу закупить вам тесты. Пишите заранее, потому что они разлетаются как горячие пирожки», — пишет девушка своим 2000 подписчикам.

В РФ тесты стоят ещё дороже

В РФ тесты на антиген стоит дороже, чем в Финляндии и большинстве стран. В среднем самые дешёвые предложения можно найти от 1200-1500 рублей (€13,6 — €17,6), однако цена может быть и гораздо выше.

О дороговизне тестов уже неоднократно писали российские СМИ. В начале февраля Генпрокуратура РФ даже решила изучить цены на тест-системы в аптеках.

В Госдуме же прозвучало предложение ввести госрегулирование на популярный товар.

В Финляндии экспресс-тестов хватит на всех

Финские магазины в ответ на запрос Yle заверили, что сейчас тесты на антиген есть на полках в достаточном количестве, хотя ещё в конце декабре они были в дефиците.

Представители ретейла пока не собираются вводить ограничения, как было с сыром, который перекупщики сметали в начале пандемии.

«В настоящее время ситуация с доступностью тестов хорошая и не требует ограничений на продажи», — говорит менеджер по продажам SOK Юхани Хаара.

По его словам, отдельные магазины могут вводить ограничения на то, сколько штук можно продавать в одни руки. Рекомендация в таких случаях составляет 6 тестов на покупателя.

Руководитель розничной торговли Osuuskauppa в Южной Карелии Петтери Вяюрюнен уточнил, что такое ограничение введено у них с появлением первых партий. С доступностью тестов в регионе проблем нет.

В Lidl подчеркнули, что тесты в их сети доступны, а спрос остаётся стабильным по всей стране.

На финской таможне за экспресс-тестами не следят

На финской таможне рассказали, что контроль за вывозимыми из страны тестами не ведётся.

«Тесты на коронавирус, которые приобретают частные лица, не попадают под ограничения, поэтому статистических данных по этому поводу нет», — уточнила пресс-секретарь ведомства Реетта Салонен.

При этом, например, на провоз полюбившегося перекупщикам сыра ограничения продолжают действовать.