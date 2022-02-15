Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев получил орден Звезды Карагеоргия 2-й степени

В конце 2021 г. в сербской столице был организован чемпионат мира по боксу среди мужчин, одним из организаторов которого выступила Международная Ассоциация бокса (IBA).

Кремлев поблагодарил правительство и министерство спорта Сербии, сербский народ и местную федерацию бокса, а также команды, тренеров и боксеров, принявших участие в вышеупомянутом чемпионате мира по боксу. Турнир был проведен на высочайшем уровне, чему поспособствовали старания всех сторон, подчеркнул Кремлев.

Также высокой награды удостоился Алексей Рубежной, возглавляющий Службу безопасности президента РФ и одновременно являющийся высшим наблюдателем Федерации бокса России.

Федерация бокса России участвует в проекте по строительству современного тренировочного центра в Сербии. По задумке авторов проекта, центр станет домом для будущих сербских чемпионов.