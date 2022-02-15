Мнение: Берлинское садомазо и Истинно холуйский восторг



Илья Кормильцев

Честно говоря, я думал, что так уже не пишут. Ну просто – должно же быть хоть какое-то чувство меры, самоуважение какое-то… Но нет, куда там! Прочел запись в блоге нашего видного представителя “прогрессивной общественности” Сергея Пархоменко – ныне обозревателя с “Эха Москвы”, а еще лет 10-20 назад – “властителя дум” и одного из предводителей российской оппозиции.

Пархоменко последние полгода, как я понимаю, не вылезает из Германии – и все три раза, что я его читал или слышал, он превозносит “как Германия борется с ковидом”: сладострастно, с реально мазохистским наслаждением, подробно перечисляет все виды разнообразных унижений, которым немецкое государство подвергает своих граждан под видом этой самой борьбы. Я уже как-то упоминал, с каким удивительным восторгом Пархоменко живописал немецкие маски, а точнее не маски, а непременно респираторы – кои, мол, специально сделаны так, чтобы их нельзя было носить “на подбородке” или с бесстыдно выставленным носом: только полная упаковка, только хардкор.

И вот – очередной его опус: в нем Пархом заходится от того, что он сумел несколько раз пройти мимо германских министров в ресторане… Нет, я понимаю, что у человека может быть лакейское нутро; но ведь такое надо прятать, а не горделиво демонстрировать?

ЦИТАТЫ: “Видел сегодня сцену из инопланетной политической жизни.

Буквально инопланетной.

Это до такой степени далеко от всего того, что я привык называть политической жизнью в России – за те полные тридцать два года, что я за нею наблюдаю с очень близкого расстояния, – что я и правда склонен считать эту форму политической активности инопланетной, а не просто иностранной.

Я в Берлине. Назовем город прямо и отчетливо, потому что это важно.

И сегодня оказался за ужином в компании немецких коллег в одном небольшом ресторане – неподалеку от квартала Бундестага…

Мы – компания из семи человек – сидим в зале совершенно одни.

Вдруг у входа – мы это видим через широкую витрину – останавливается громадный черный BMW c затемненными стеклами. За ним вплотную другой BMW чуть поменьше, явно с охраной.

Из первой большой машины выходит молодой человек в деловом костюме и с портфелем в руках, в сопровождении здоровенного телохранителя. Заходят в наш ресторан. Охранник усаживается за пустой столик в углу, а молодой человек спускается по лестнице в полуподвальный этаж – там еще один зал со столиками.

Один из моих немецких коллег поднимает бровь.

– О, – говорит он. – Какая машина. И охранник. И лицо у парня знакомое. Похож на нашего министра финансов Линднера. Впрочем, я не уверен.

В эту минуту за окном останавливается еще одна такая же характерная пара автомобилей – впереди очень большой и громоздкий BMW, за ним поменьше, оба черные, лактрованные и затонированные.

Выходит второй молодой человек в костюме с портфелем, телохранитель у него в два раза больше первого, да еще с окладистой рыжей бородой. Телохранитель присоединяется к своему коллеге в углу, охраняемый молодой человек спускается туда же, куда и первый, вниз.

– О, – опять говорит мой немецкий сотрапезник. – А вот это уже совершенно точно наш министр юстиции Бушман. У него характерное лицо, не перепутаешь. Однако мы видим тенденцию. Значит тот первый – и правда был министр финансов. У них тут, похоже, тайный ужин. Они оба из одной партии: свободные демократы. Совещаются о чем-то.

Через некоторое время я не выдерживаю и иду вниз, в полуподвал, по указателю к туалетам.

…

Я наскоро – по пути мимо их двери сначала туда, потом обратно,- осматриваю двух федеральных министров Германии за тайным совещанием. Меня никто не оттаскивает от дверей, не крутит мне руки за спину и не применяет ко мне удушающих болевых приемов.

Я возвращаюсь за столик к своей компании. Охранники в углу не обращают на меня ни малейшего внимания.

Вы думаете, я все это вам рассказываю потому, что меня удивило, как два министра тихонько заканчивают рабочий день за обсуждением новостей в скромном пустом ресторане?

Нет.

Я все это рассказываю ради одной детали. Но деталь – абсолютно внегалактическая. Неописуемая и необъяснимая в терминах российской политической цивилизации.

Оба министра, когда вошли в ресторан, достали из карманов свои телефоны и показали на них подошедшему официанту свои прививочные куаркоды. А официант своим телефоном эти куаркоды проверил. Как ни в чем не бывало.

И кивнул каждому головой: дескать, все в порядке, окей, проходите”.

Более 2 тысяч “лайков”, почти сотня репостов. Фейсбучное БДСМ во всей красе.

В комментах там предсказуемо царит полный одобрямс и восторг перед “свободным миром” – типа ну надо же, вот у них и министры какие дисциплинированные, не то что у нас и т.д. Я задумался: а почему для меня, наоборот, вся эта сценка стала воплощением подлости и безысходности, царящей сейчас в Германии? Федеральные министры одной из наиболее развитых стран мира тоже, как школьники, показывают аусвайсы ничтожному халдею – только для того, чтобы он милостиво разрешил им пожрать; что тут такого? Почему это так задевает?

И я догадался – Кормильцев помог! Задевает, потому что очень уж знакомо. Равенство в мерзости – что может быть хуже такого общественного строя? Мы же при таком жили, и мы про такой пели:

“Здесь нет негодяев в кабинетах из кожи

Здесь первые на последних похожи

И не меньше последних устали, быть может

Быть скованными одной цепью,

Связанными одной целью…

Ничтожные министры, ничтожный Пархоменка, все вместе дружно давятся невкусной едой в гнусной забегаловке, радуясь, что их туда пустили… СОЦИАЛИЗМ! Рано мы его похоронили.