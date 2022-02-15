 

В Госспецсвязи подтвердили информацию о мощной DDoS-атаке на украинские ресурсы

15.02.2022, 21:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“В частности, были зафиксированы перебои в работе веб-сервисом “ПриватБанка” и “Ощадбанка”. Также атаке подверглись сайты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины”, – заявили в ведомстве.

По данным Госспецсвязи, к 19.30 работа банковских сервисов была восстановлена.

“Рабочая группа из специалистов основных субъектов национальной системы кибербезопасности предпринимает все необходимые меры для локализации и противодействия кибератаке”, – подчеркивается в сообщении.

Источники “Украинской правды” утверждают, что сегодняшняя кибератака – самая мощная из тех, которым подвергались украинские ресурсы.

Контекст:

О перебоях в работе банковских сервисов “ПриватБанка” и “Ощадбанка”, а также сайтов Минобороны и ВСУ стало известно вечером 15 февраля. СМИ писали, что причиной сбоев стала мощная DDoS-атака.

Предыдущая мощная кибератака на украинские сайты произошла месяц назад. В ночь на 14 января 2022 года хакеры взломали ряд украинских правительственных сайтов. Они разместили угрожающие сообщения на украинском, русском и польском языках и перечеркнутые изображения герба, флага и карты Украины, а также профиля свиньи. В текстах были ошибки, изображение герба искажено, а сообщение на польском написано так, словно для его создания использовали плохой переводчик, обратили внимание СМИ.

В Госспецсвязи заявляли, что эта атака – самая мощная за последние четыре года. В результате нее пострадали около 70 сайтов украинских госструктур как регионального, так и общенационального уровня. Не работали сайты ряда министерств, портал судебной власти Украины, Единый реестр судебных решений и сайт Верховного Суда. К вечеру 14 января около 90% сайтов возобновили работу, сообщили в Офисе президента.

В МИД Украины намекнули на российский след взлома. Связь атаки с Россией допускают также в Центре стратегических коммуникаций при Министерстве культуры и информационной политики. В причастности РФ к инциденту не сомневается секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Его заместитель Сергей Демедюк считает, что кибератака может быть связана со спецслужбами Беларуси.

СБУ расследует причастность спецслужб РФ к произошедшему.


Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.01 / Гендиректор “Укроборонпрома” рассказал, как разделят госконцерн. В его составе появится аэрокосмический холдинг

14.01 / В РФПИ оценили возможную долю «Спутника V» на зарубежных рынках

16.09 / Стало известно содержимое необычной папки Ефремова в суде

13.11 / Эксперты рассказали о возникших из-за коронавируса проблемах помощи бездомным

25.03 / Volkswagen представил официальный тизер пикапа Amarok 2022 года

19.01 / Россия и США обменялись в СБ ООН цитатами Мартина Лютера Кинга

20.10 / Рубль снизился к доллару и евро

27.09 / “Нашли признаки повреждения почек”. Отдыхающую в оккупированном Крыму 62-летнюю Гузееву госпитализировали – СМИ

07.05 / ФСБ представила документы об участии бывших осужденных в разведгруппах в Финляндии

06.10 / Подозреваемому в убийстве трех девушек в Оренбургской области предъявили обвинение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика