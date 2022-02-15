В Госспецсвязи подтвердили информацию о мощной DDoS-атаке на украинские ресурсы

“В частности, были зафиксированы перебои в работе веб-сервисом “ПриватБанка” и “Ощадбанка”. Также атаке подверглись сайты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины”, – заявили в ведомстве.

По данным Госспецсвязи, к 19.30 работа банковских сервисов была восстановлена.

“Рабочая группа из специалистов основных субъектов национальной системы кибербезопасности предпринимает все необходимые меры для локализации и противодействия кибератаке”, – подчеркивается в сообщении.

Источники “Украинской правды” утверждают, что сегодняшняя кибератака – самая мощная из тех, которым подвергались украинские ресурсы.

Контекст:

О перебоях в работе банковских сервисов “ПриватБанка” и “Ощадбанка”, а также сайтов Минобороны и ВСУ стало известно вечером 15 февраля. СМИ писали, что причиной сбоев стала мощная DDoS-атака.

Предыдущая мощная кибератака на украинские сайты произошла месяц назад. В ночь на 14 января 2022 года хакеры взломали ряд украинских правительственных сайтов. Они разместили угрожающие сообщения на украинском, русском и польском языках и перечеркнутые изображения герба, флага и карты Украины, а также профиля свиньи. В текстах были ошибки, изображение герба искажено, а сообщение на польском написано так, словно для его создания использовали плохой переводчик, обратили внимание СМИ.

В Госспецсвязи заявляли, что эта атака – самая мощная за последние четыре года. В результате нее пострадали около 70 сайтов украинских госструктур как регионального, так и общенационального уровня. Не работали сайты ряда министерств, портал судебной власти Украины, Единый реестр судебных решений и сайт Верховного Суда. К вечеру 14 января около 90% сайтов возобновили работу, сообщили в Офисе президента.

В МИД Украины намекнули на российский след взлома. Связь атаки с Россией допускают также в Центре стратегических коммуникаций при Министерстве культуры и информационной политики. В причастности РФ к инциденту не сомневается секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Его заместитель Сергей Демедюк считает, что кибератака может быть связана со спецслужбами Беларуси.

СБУ расследует причастность спецслужб РФ к произошедшему.



Дмитрий НЕЙМЫРОК

заместитель главного редактора

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