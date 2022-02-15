Названа дата старта продаж билетов на суборбитальные полеты

Компания Virgin Galactic в ночь на 16 февраля начнет продавать билеты на суборбитальные полеты на космическом корабле, стартовая цены – 450 тыс. долларов, сообщили в компании.

В продажу на данном этапе поступит одна тысяча билетов на полеты, которые пройдут позднее в этом году с космодрома в Нью-Мексико. О графике предстоящих стартов пока ничего не известно, но сообщается, что полет будет продолжаться около 90 минут. Несколько из них космические туристы должны будут провести в состоянии невесомости, передает РИА «Новости».

В компании обещают, что будущие астронавты получат сервис на высшем уровне и опыт, «который не купишь за деньги».

Чтобы купить билет необходимо оставить залог в размере 150 тыс. долларов, а оставшиеся 300 тыс. долларов заплатить перед самим стартом. Если клиент откажется от полета, то 25 тыс. долларов будут удержаны компанией. На фоне новостей о старте продаж билетов стоимость акций компании на Нью-Йоркской фондовой бирже выросла на 30%.