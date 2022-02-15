Анна Кошмал романтично поздравила поклонников с Днем влюбленных: “Прорыв в вечность”

Популярная актриса Анна Кошмал разместила на личной странице в Instagram публикацию, посредством которой она романтично и оригинально поздравила поклонников с Днем влюбленных. Публикация знаменитости вызвала массу восторженных отзывов от подписчиков.

Визуальной составляющей публикации стал сентиментальный фотоснимок, на котором сладко улыбающаяся Анна Кошмал позирует в компании своего супруга. Посетители микроблога артистки неоднократно сетовали на то, что хозяйка аккаунта все никак не поступается своей привычкой скрывать лицо своего возлюбленного от публики. И, стоит отметить, красотка и в этот раз не отошла от намеченного “курса”: дело в том, что в кадр опубликованного фото попала лишь рука её мужа, заботливо обнимающая любимую за шею. Примечательно, что, следуя современной моде, супруг знаменитости также “украсил” свой локоть витиеватым тату.



Изображение взято с: [email protected]

“Любовь – это состояние выхода за рамки времени прошлого, настоящего и будущего. Любовь – прорыв в вечность”, – такой романтической тирадой, цитируя Гуру Шива Вакья Сиддха Баба, сопроводила сентиментальный снимок Анна Кошмал.



Изображение взято с: [email protected]

В завершение телезвезда поздравила своих подписчиков с Днем Святого Валентина и пожелала им светлой и чистой любви в сердцах. В ответ фолловеры вознаградили актрису взаимными поздравлениями. Лента публикации быстро наполнилась комплиментами и “влюбленными” эмодзи в адрес любимицы от её поклонников. За день пост набрал более 50 тысяч “лайков”.