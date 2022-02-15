Принц Эндрю и Вирджиния Джуффре пришли к соглашению по иску о сексуальном насилии

Принц Эндрю урегулировал иск, поданный Вирджинией Джуффре (в девичестве – Робертс), которая обвинила его в изнасиловании. Об этом сообщает The New York Times. Сын королевы Великобритании Елизаветы II выплатит Джуффре определенную сумму, которая не разглашается. В совместном заявлении сторон, опубликованном вечером во вторник, также говорится, что Эндрю “намерен сделать существенное пожертвование” в поддержку прав пострадавшей.

Стороны пришли к соглашению в досудебном порядке всего за несколько недель до того, как Эндрю должен был дать показания перед американским судом, и его должны были допросить под присягой адвокаты Джуффре. Принц так и не признал ни одного из выдвинутых против него обвинений.

Напомним, месяц назад 95-летняя Елизавета II лишила своего сына всех воинских званий и королевского патронажа. В заявлении пресс-службы говорилось, что с момента его публикации принц будет отвечать по “данному кейсу”, имея в виду судебный иск Вирджинии Джуффре по делу об ее изнасиловании, когда она была несовершеннолетней, как “частное лицо”. От королевских обязанностей его отстранили еще два года назад.

Напомним, в период с 2002 по 2005 годы миллиардер и финансист Джеффри Эпштейн подвергал сексуальному насилию десятки несовершеннолетних девушек. Среди тех, кто пользовался этими услугами Эпштейна, якобы были Билл Клинтон, Дональд Трамп, бывшие премьеры Великобритании и Израиля Тони Блэр и Эхуд Барак, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, а также сын королевы Елизаветы II принц Эндрю. Позже Дональд Трамп заявил, что вообще не знаком с Эндрю, хотя их совместные снимки говорят об обратном.

Виновность последнего не вызывала сомнений у многих наблюдателей. Причина – документы, оказавшиеся в распоряжении суда, откровенное интервью его предполагаемой жертвы, а также неуклюжие оправдания самого принца. В ноябре 2019-го Эндрю дал интервью BBC Newsnight, в котором ответил на обвинения, а позже был отстранен от королевских обязанностей. В начале июня 2020-го США официально вызвали принца в суд, но дальше история так никуда и не сдвинулась.

Спустя несколько недель после выхода интервью принца Эндрю, которым он только ухудшил свой имидж, на канале BBC состоялась премьера ответного выпуска на том же канале от Вирджинии Джуффре. Предполагаемая жертва сына Елизаветы II дала интервью программе Pamorama, той самой, с которой в свое время разоткровенничалась принцесса Диана. В часовой беседе с журналистом Вирджиния вспомнила самую первую встречу с Эндрю и ответила на все его отрицания и обвинения ее во лжи:

В машине, когда мы направлялись из ночного клуба в ее таунхаус, Жизель сказала, что я должна сделать для Эндрю все то же, что делаю для Джеффри. Я почувствовала себя очень плохо, меня затошнило. Я просто не ожидала такого от члена королевской семьи. Я не могла подумать, что так может поступить тот, кем восхищаются и кого считают достойным человеком.

Когда все закончилось, он встал и сказал “спасибо”. Помню, я села на кровати, мне было очень страшно и стыдно. На следующее утро Жизель сказала мне, что я проделала отличную работу.

Сам Джеффри Эпштейн находился под стражей с начала июля 2019 года, пока не повесился в камере в августе.

Дональд и Мелания Трамп, Джеффри Эпштейн и Жизель Максвелл, 2000 год