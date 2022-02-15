Джонсон заявил, что информация о войсках РФ вокруг Украины “все еще не обнадеживает”

По его словам, Запад видит “открытость России к разговору”, но информация, которая есть на сегодня, “все еще не обнадеживает”.

Он сказал, что недалеко от границы с Украиной, в Беларуси, “строятся российские полевые госпитали”, что, по его словам, “можно расценивать только как подготовку к вторжению”.

Джонсон добавил, что на данный момент “сигналы неоднозначны, и поэтому у нас есть еще одна причина оставаться очень жесткими и очень сплоченными, в частности, в отношении экономических санкций”. По убеждению премьер-министра Великобритании, вторжение все еще может произойти “практически в любое время”.

Глава британского правительства также заявил, что западные лидеры должны увидеть “программу деэскалации” со стороны России. “Это означает вывод батальонных тактических групп с потенциального театра военных действий, а не строительство полевых госпиталей на границе с Беларусью и между Беларусью и Украиной”.

Джонсон считает, что видит “возможность для дипломатии”.

Контекст:

США, НАТО и Украина неоднократно заявляли о наращивании российских войск вблизи украинской границы. Штаты и Альянс призывали Россию к деэскалации напряжения на границе Украины.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

ЦРУ США считает, что Россия может напасть на Украину 16 февраля. Об этом 11 февраля сообщал, ссылаясь на источники, немецкий журнал Der Spiegel.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

15 февраля в минобороны РФ заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в места постоянной дислокации по железной дороге и автомобильным транспортом.

В то же время в Беларуси продолжаются совместные с РФ учения “Союзная решимость – 2022”. В них со стороны России принимают участие войска Восточного военного округа и ВДВ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 15 февраля, что Альянс пока не видит признаков деэскалации и сокрашения количества российских войск у границ с Украиной. Он отметил, что из Москвы поступают сигналы о готовности продолжать дипломатические усилия.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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