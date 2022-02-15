Мнение: Госдума РФ признала ДНР и ЛНР

Госдума РФ проголосовала за признание ДНР и ЛНР.

Государственная дума поддержала отправку обращения к Президенту России Владимиру Путину о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает корреспондент The Moscow Post.

Как следует из данных голосования нижней палаты парламента, большинство депутатов поддержали отправку обращения о признании независимости республик Донецка и Луганска к главе государства. Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, обращение планируют направить незамедлительно.

Ранее на рассмотрение Госдумы были направлены два варианта обращения. Первый, представленный партией КПРФ, предполагает направление обращения к Владимиру Путину о необходимости признания независимости самопровозглашенных республик. Второй вариант аналогичен, но признание независимости государств может произойти только после консультаций с министерством иностранных дел. Задействовать МИД необходимо на предмет соблюдения международных договоренностей, среди которых и Минские соглашения.

Сообщается, что на голосование парламентариев был вынесен второй вариант обращения.

Напомним, 19 января представители КПРФ опубликовали проект обращения к Президенту России Владимиру Путину с просьбой о рассмотрении признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР независимыми государствами. С данными странами также нужно провести переговоры для создания межгосударственных отношений и урегулировать все аспекты взаимопомощи. Фракция рассчитывает на серьезное рассмотрение инициативы.

http://www.moscow-post.su/politics/deputaty-gosdumy-podderzhali-napravlenie-prezidentu-rf-obracsheniya-o-priznanii-dnr-i-lnr-38490/ – цинк

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