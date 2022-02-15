Канада пообещала поставить в Украину летальное оружие на $6,1 млн

…из-за «угрозы российского вторжения».

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал поставить в Украину летальное оружие, в том числе пулеметы, пистолеты и снайперские винтовки, на сумму $6,1 млн из-за роста «угрозы российского вторжения». Слова Трюдо приводит CTV News.

Летальное оружие и боеприпасы являются ответом на запрос Украины, которая уже получила оружие из США, Великобритании, Болгарии, Чехии, Нидерландов и Польши, добавил премьер Канады. Трюдо сказал, что цель поддержки — «сдержать дальнейшую российскую агрессию».

«Ситуация быстро обостряется, и мы демонстрируем нашу решимость, — пояснил Трюдо. — Для канадцев и всего мира важно знать, что Канада будет продолжать поддерживать Украину и ее независимость, целостность и суверенитет, включая ее право на самооборону».

В Минобороны Канады отметили, что оружие предоставят

«для дальнейшей помощи украинским силам безопасности в защите от нежелательной и усиливающейся агрессии России».

«В свете серьезности ситуации» на границе Оттава также заявила, что предоставит Киеву кредит на сумму $390 млн, что станет дополнением к кредиту в $117 млн, предложенному в январе, добавил он. Трюдо отметил, что поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы выразить ему поддержку.

Посол РФ в Оттаве Олег Степанов прокомментировал решение канадских властей и заявил, что любые поставки вооружений в страну с нерешенным внутренним вооруженным конфликтом «неприемлемы»: «Это не приближает мир и лишь продлевает и усугубляет братоубийственный конфликт на Украине», — уверил он.

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Из-за опасений «вторжения» уже около 40 стран призвали сограждан покинуть Украину. Госдеп США сегодня призвал американских жителей немедленно покинуть и Беларусь и Приднестровье из-за «беспокоящей военной деятельности РФ у границы с Украиной». Ситуация в регионе непредсказуема, а напряженность в повышена, отметили там. Помимо этого, посольство США открыло приемный пункт для оказания помощи гражданам США, въезжающим в Польшу из Украины.

Накануне Зеленский выступил с обращением к нации. Он объявил об учреждении 16 февраля Дня единения. СМИ писали, что в этот день может начаться вторжение России. Зеленский отметил что страну «пугают великой войной и назначают дату военного вторжения», однако она «сегодня сильна, как никогда».

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