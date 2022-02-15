 

Шольц рассказал, как выйти из кризиса вокруг Украины

15.02.2022, 20:55, Новости дня
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Разрешение кризиса на Украине возможно лишь через выполнение «формулы Штайнмайера», сообщил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Из уважения к только что избранному президенту ФРГ [Франку-Вальтеру Штайнмайеру] стоит сказать, что все едины во мнении, что путь из этой ситуации – это «формула Штайнмайера». Она регулирует последовательность действий», – передает ТАСС со ссылкой на слова Шольца.

Формула была разработана экс-главой МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером как механизм предоставления особого статуса Донбассу на постоянной основе.

Основой мирного урегулирования конфликта в Донбассе являются минские договоренности, которые предусматривают прекращение огня, отвод войск, амнистию, возобновление экономических связей, проведение глубокой конституционной реформы на Украине, учитывая статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей. 



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