Шольц рассказал, как выйти из кризиса вокруг Украины

Разрешение кризиса на Украине возможно лишь через выполнение «формулы Штайнмайера», сообщил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Из уважения к только что избранному президенту ФРГ [Франку-Вальтеру Штайнмайеру] стоит сказать, что все едины во мнении, что путь из этой ситуации – это «формула Штайнмайера». Она регулирует последовательность действий», – передает ТАСС со ссылкой на слова Шольца.

Формула была разработана экс-главой МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером как механизм предоставления особого статуса Донбассу на постоянной основе.

Основой мирного урегулирования конфликта в Донбассе являются минские договоренности, которые предусматривают прекращение огня, отвод войск, амнистию, возобновление экономических связей, проведение глубокой конституционной реформы на Украине, учитывая статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей.