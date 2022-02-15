Моложе лет на десять: 10 вещей, из-за которых женщины кажутся старше (что поможет выглядеть моложе)

Чрезмерный макияж, зубы, потерявшие белизну, неправильно подобранная прическа могут зрительно состарить ваше лицо. Но вы можете избежать этого, воспользовавшись нашими советами. Рассмотрим 10 вещей, которые зрительно делают женщину старше своих лет.

Неровный цвет лица

Пигментные пятна на лице и руках старят каждую женщину. Они вызваны повышенной выработкой кожного пигмента меланина. На это влияют гены, частое и длительное пребывание на солнце без защиты от ультрафиолета или гормональные изменения.

Наносите УФ-защиту каждый день в качестве профилактики. Специальные тональные средства маскируют существующие пятна, а отбеливающий крем или сыворотка устраняют их навсегда. Однако в случае появления очень темных пятен могут помочь только лазерная терапия или химический пилинг.

Зубы, потерявшие белизну

Зубы с возрастом приобретают слегка желтоватый оттенок. С ослепительно белыми зубами вы выглядите моложе.

Регулярно проводите профилактический осмотр полости рта в кабинете врача. Специалист аккуратно удалит зубной камень. Также стоматолог может отбелить зубы водородом, сделав эмаль на оттенок светлее.

Неправильная прическа

На лице нет морщин, тело подтянутое, но при этом вы выглядите старше своих лет? Проблема может быть в вашей прическе. Секущиеся кончики, пробор посередине, длинные волосы, пепельные оттенки прядей зрительно старят лицо.

Попробуйте стрижку классический боб или полудлинный боб. С ней лицо всегда выглядит молодо, а челка скрывает морщины на лбу. Очень темный или слишком светлый цвет волос также может сделать вас старше.

Слишком много декоративной косметики на лице

Слишком большое количество косметики на лице не подчеркнет вашу красоту, а сделает вас старше. Тональный крем или пудра могут собраться в морщинах, что еще больше их выделит. Наносите BB-кремы вместо тяжелых тональных основ.

Темные цвета помады зрительно делают губы более узкими, а зубы более желтыми.

Розовые тона и нюдовые оттенки наиболее близки к естественному цвету губ и зрительно омолаживают на несколько лет. Они также делают губы зрительно более полными.

Седые волосы

Седина определяется генами. Молодые женщины тоже не застрахованы от этого. Проблема в том, что серебристые блики в волосах визуально делают человека старше.

Сухие цветные шампуни или маскирующие спреи мгновенно закрашивают седину. В противном случае вам поможет только парикмахер или краска для волос.

Инъекции и филлеры против морщин

Благодаря инъекциям против морщин и коллагену многие звезды Голливуда выглядят гораздо моложе своих лет.

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У антивозрастных процедур есть много преимуществ. Мы не можем предотвратить процесс старения, но мы можем до некоторой степени его задержать. Антивозрастные инъекции не требуют реабилитации. Поэтому вам не придется отпрашиваться на день или два с работы или учебы. Вы можете продолжить свою обычную деятельность сразу после процедуры.

Самочувствие

Отличный внешний вид связан с хорошим самочувствием. Если у человека ничего не болит, он всегда выглядит более свежо и молодо. Поэтому обязательно следите за своим здоровьем. Речь идет не только о физическом, но и о психическом здоровье. Человек, у которого депрессия, выглядит понуро, его взгляд потухший. Все это визуально прибавляет ему несколько лет.

Экстремальные диеты

Быстрая потеря веса на жестких диетах обычно происходит из-за потери организмом воды. В результате кожа становится сухой и морщинистой. Кроме того, быстрая потеря веса почти всегда связана с потерей мышечной массы. В результате кожа обвисает и становится дряблой. Если хотите похудеть, лучше займитесь спортом.

Держитесь подальше от всех экстремальных диет. Лучше принять за основу принципы здорового питания. Потребляйте продукты, богатые витаминами и минералами. Это сделает вас моложе.

Сухая кожа

Обезвоженная кожа визуально прибавляет года, так как она становится сухой и морщинистой (вспомните высушенные фрукты). Чем больше вы заботитесь о коже, тем моложе она выглядит. Кожные покровы обязательно нужно увлажнять, используя специальную уходовую косметику (кремы, гели, сыворотки).

Хорошо зарекомендовали себя кремы с мочевиной. Она связывает воду, помогает коже сохранять влагу в более глубоких слоях и действует, как защитная пленка от дождя, ветра и холода.

Пейте больше воды. Ваша кожа станет более свежей и подтянутой.

Бледные цвета

Даже если пастельные цвета кажутся элегантными, они делают цвет лица бледным, что визуально прибавляет несколько лет.

Сочетайте яркую помаду с пастельными оттенками одежды. Также можете использовать насыщенные цвета.