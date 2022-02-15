Американские ученые оценили частоту потери вкуса при заражении коронавирусом

Американские исследователи провели анализ ряда исследований, содержащих сведения о симптоматике заболевания COVID-19. Выяснилось, что такой симптом, как потеря вкуса, встречается более, чем в трети случаев заражения коронавирусом.

Отправной точкой исследования ученых, представляющих Центр химических ощущений Монелла (Филадельфия, США), стал тот факт, что большинство ранее проведенных научных работ в области изучения заболеваемости COVID-19 не принимало фактор потери вкуса как самостоятельный маркер болезни, ассоциируя его с утратой обоняния. Со своей стороны американские медики провели анализ данных почти двух с половиной сотен ранее проведенных с мая 2020 по июнь 2021 года исследовательских работ, охвативших в общей сложности более 130 тысяч пациентов, инфицированных коронавирусом нового типа. Выяснилось, что более трети исследуемых (около 37%) заявили о потере вкуса в той или иной форме. Более того симптоматика имела явно выраженные возрастной и гендерный подтексты. Так, по словам специалистов, наиболее часто ощущение вкуса теряли люди в возрасте от 36 до 50 лет, при этом вышеуказанная динамика имела место у женщин чаще, чем у мужчин.

“Потеря вкуса – это реальный, независимый симптом COVID-19, который не следует путать с потерей обоняния. Потеря вкуса и обоняния упоминалась в контексте COVID-19, однако лишь 18 из 241 исследования на эту тему включали объективное измерение вкусовой чувствительности”, – отметил один из авторов исследования Висенте Рамирес.

По мнению экспертов, аналитическая работа имеет большую важность в том контексте, что она продемонстрировала необходимость внедрения оценки наличия либо отсутствия вкуса в стандартную клиническую практику, например, в рамках медицинских осмотров. Материалы исследования были опубликованы Chemical Senses.

Источник: inscience.news