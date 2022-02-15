Четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз объявила о помолвке

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике 24-летняя американка Симона Байлз, объявила о помолвке. 26-летний бойфренд спортсменки, игрок в американский футбол Джонатан Оуэнс сделал ей предложение.

Самое легкое “Да”. Не могу дождаться провести с тобой всю жизнь. Ты – это все, о чем я могла мечтать, и даже больше! Давай поженимся, – написала Симона на своей странице в Instagram.

Пост она сопроводила снимками, на которых запечатлен момент помолвки и само кольцо с крупным бриллиантом.

Симона Байлз – одна из самых титулованных гимнасток в истории. К своим 24 годам она завоевала четыре олимпийских “золота” и 19 наград высшей пробы на чемпионатах мира. Также она стала первой в истории, кому 5 раз подряд покорился титул абсолютной чемпионки мира. Всего же в ее активе 32 медали – столько же есть только у советской гимнастки Ларисы Латыниной.

В личной жизни Симоны можно выделить только два наиболее ярких этапа: с лета 2017-го гимнастка встречалась с гимнастом из Мичигана Стейси Эрвином-младшим. Его список побед выглядит гораздо скромнее: бронзовые награды в вольных упражнениях на чемпионате США и победа в чемпионате Национальной ассоциации студенческого спорта. Их роман продлился чуть больше двух лет. В 2020 году в прессе появились первые сообщения о новом бойфренде гимнастки – футболисте Джонатане Оуэнсе. А вскоре и сама Байлз подтвердила отношения со спортсменом. Правда, в самом начале поклонники спортсмены были уверены в неискренности Джонатана. Все потому, что в одном из интервью парень признался, что поначалу почти ничего не знал о Симоне и ее известности. Многие были уверены – Оуэнс лукавит. Но время показало, что его чувства к гимнастке искренни.