 

УДАР запустил в Instagram и Facebook флешмоб “Я остаюсь”

15.02.2022, 20:22, Новости дня
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Пользователи заявляют, что готовы защищать Украину и ее столицу Киев, отмечает издание.

“В соцсети фильтр загрузили с официальных страниц партии “УДАР Виталия Кличко”. Одним из первых во флешмобе поучаствовал известный футболист и УДАРовец Александр Шовковский”, – сообщили авторы материала.

Фото: dsnews.ua
Контекст:

На фоне сообщений о вероятном вторжении России в Украину ряд украинских бизнесменов и народных депутатов уехали из Украины. Только 13 февраля из Киева улетело порядка 20 чартеров и частных самолетов, сообщила “Украинская правда”. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что по состоянию на вечер 14 февраля находились за границей 23 народных депутата Украины. Позднее, по данным СМИ, восемь из них вернулись в страну.

Киевский городской голова Виталий Кличко 8 февраля обнародовал в Facebook видеоролик, в котором призвал граждан Украины вступать в ряды территориальной обороны. “Вступайте в территориальную оборону! Защитим Украину вместе!” – призвал Кличко.

На видео показано обучение подразделений территориальной обороны Киева, участники учений рассказывают, почему приняли решение записаться в отряды теробороны. Среди них – брат киевского мэра, боксер Владимир Кличко, 2 февраля подавший документы в мобилизационный центр.

“Моя мотивация – любовь к моей стране, моему городу, моей дочери, которая здесь ходит в школу, моей семье. И это мотивирует защищать Украину”, – сказал он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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