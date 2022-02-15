Украина инициирует внеочередные консультации ТКГ в связи с обращением Госдумы к Путину о признании “ЛДНР”

“В связи с сегодняшним обращением российского парламента о признании так называемых “ЛДНР” делегация Украины в трехсторонней контактной группе обратилась к специальному представителю действующего председателя ОБСЕ в Украине, представителю ОБСЕ в ТКГ с инициативой срочно созвать внеочередные консультации ТКГ для получения официальной информации РФ по поводу их позиции и дальнейших шагов на базе решения законодательного органа РФ”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/UkrdelegationTCG/posts/453285676581848

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Госдума РФ 15 февраля 2022 года приняла обращение о признании незаконных формирований “ЛНР” и “ДНР” как “независимых республик”, теперь его направят на рассмотрение президенту РФ Владимиру Путину. В обращении говорится, что “в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти”, а “действия украинских властей вполне возможно сравнить с геноцидом собственного народа”.

Признание Госдумой РФ оккупационных структур в каком-либо формате означает явный отказ России от Минских соглашений, считают в Офисе президента.

После того, как два проекта обращений к Путину были зарегистрированы в Госдуме, Верховная Рада обратилась к международным организациям и парламентам других стран с призывом не признавать какие-либо попытки России легализовать независимость незаконных образований и решительно осудить действия РФ, направленные на ухудшение ситуации безопасности.

Признание Путиным “ЛДНР” будет иметь разрушительные последствия для международного правопорядка, заявили в МИД Украины. В ведомстве отметили, что в случае принятия это решение не будет иметь никаких правовых последствий.

Путин, комментируя обращение Госдумы, заявил: “Я буду исходить из того, что мы должны сделать все для решения проблемы Донбасса, но сделать это все, прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по выполнению Минских соглашений”.

Обращение Госдумы осудили в Евросоюзе, НАТО и посольстве США в Киеве.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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