 

Разработчики компьютерной игры Cyberpunk 2077 анонсировали онлайн-трансляцию после долгого молчания

15.02.2022, 20:19, Новости дня
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Игра Cyberpunk 2077 вышла только в 2020 году, но уже полюбилась пользователям. Весь прошлый год в программу вносились исправления, но крупных обновлений, обещанных создателями, пока не было.

На протяжении нескольких месяцев CD Projekt RED были неактивны в социальных сетях. Однако сегодня разработчики прервали молчание и рассказали о планирующемся крупном стриме, на котором они планируют рассказать обо всех нововведениях на 2022 год.

Обновления игры должны собирались выпустить еще в октябре прошлого года, но планы поменялись, и новой датой стало начало нынешнего года. Обо всех изменениях разработчики расскажут на стриме, который пройдет 15 февраля в 18:00 по Москве. Место проведения – официальный аккаунт CDPR на платформе Twitch.

Исходя из того, что на прошлой трансляции создатели уделили внимание новому патчу, в этот раз тоже стоит ожидать описания нововведений.



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