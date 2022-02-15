Разработчики компьютерной игры Cyberpunk 2077 анонсировали онлайн-трансляцию после долгого молчания

Игра Cyberpunk 2077 вышла только в 2020 году, но уже полюбилась пользователям. Весь прошлый год в программу вносились исправления, но крупных обновлений, обещанных создателями, пока не было.

На протяжении нескольких месяцев CD Projekt RED были неактивны в социальных сетях. Однако сегодня разработчики прервали молчание и рассказали о планирующемся крупном стриме, на котором они планируют рассказать обо всех нововведениях на 2022 год.

Обновления игры должны собирались выпустить еще в октябре прошлого года, но планы поменялись, и новой датой стало начало нынешнего года. Обо всех изменениях разработчики расскажут на стриме, который пройдет 15 февраля в 18:00 по Москве. Место проведения – официальный аккаунт CDPR на платформе Twitch.

Исходя из того, что на прошлой трансляции создатели уделили внимание новому патчу, в этот раз тоже стоит ожидать описания нововведений.