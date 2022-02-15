Мнение: Война идей Дмитрия Певцова

Певцов раскритиковал россиян из-за отказа "умирать за царя и Сталина"

Депутат Госдумы и актер Дмитрий Певцов критически высказался о современных россиянах, которые хотят прав и свобод и не готовы умирать "за царя и Сталина". По его словам, "наше истинное российское мировоззрение" перевернулось с ног на голову.

«Наши предки, напомню, умирали не за права и свободу, а за царя, Отечество и веру", – напомнил во время заседания член фракции "Новые люди". По его словам, иногда они делали это "за Родину и Сталина". Парламентарий добавил, что "на протяжении нескольких десятков лет активно работают с нашими детьми", которых превращают в русофобов. Он также отметил, что на Украине уже вырастили "целое поколение русофобов". Его речь была записана на парламентском канале "Дума ТВ". "Идет война добра и зла, Господа и дьявола, война идей — и война за детей", – указал он.

Ранее Певцов заявил, что после окончания срока депутатства в Госдуме намерен вернуться на сцену театра. Он признался, что в кино его давно не зовут.

https://www.mk.ru/politics/2022/02/15/pevcov-raskritikoval-rossiyan-izza-otkaza-umirat-za-carya-i-stalina.html – цинк

С учетом того, что товарищ Сталин умер в 1953 году (и вставать пока не собирается), было бы странно требовать умирать за него в 2022-м, особенно если учитывать, что созданная им система, за которую сражались и умирали, давно демонтирована.

От царя же еще ранее с концами избавились (современных ряженых клоунов в расчет не берем). Засим, остается как и прежде взыхать об отсутствии осмысленной идеологии, за которую можно было бы сражаться и умирать.

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