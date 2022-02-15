«Пора остановить кровопролитие в Донбассе»

Госдума проголосовала за проект обращения к Путину о признании ЛНР и ДНР.

Депутаты Госдумы проголосовали за разработанный партией КПРФ проект постановления по вопросу обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Прямая трансляция с пленарного заседания велась на сайте нижней палаты российского парламента.

За проект постановления КПРФ проголосовали 351 депутат, 16 высказались против, один воздержался. Документ, предложенный «Единой Россией» получил меньше голосов «за» — 310.

До голосования перед депутатами с докладом выступил член КПРФ Казбек Тайсаев. Он заявил, что «бандеровские формирования пытаются развязать войну на Донбассе». «Пора остановить кровопролитие в Донбассе. […] Парни из Харькова не должны враждовать со сверстниками из Хабаровска», — сказал он.

Фото: трансляция Госдумы

Тайсаев считает, что РФ несет ответственность за происходящее в Донбассе. Депутат упрекнул власти Украины за то, что те прекратили выплачивать пенсии и прочие социальные пособия жителям самопровозглашенных республик. По его словам, признание их независимости поможет «братскому народу».

Затем с докладом выступил депутат «Единой России» Артем Туров, который заявил, что Украина «попала под внешнее управление». Его содокладчиком выступил Леонид Калашников от КПРФ.

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Два разных проекта по одному и тому же вопросу разрабатывали партии «Единая Россия» и КПРФ. Коммунисты, первыми выступившими с инициативой попросить Путина признать ЛНР и ДНР, предлагают направить обращение напрямую президенту. Единороссы же считают, что сначала документы должны рассмотреть в министерстве обороны и МИД.

КПРФ критиковали проект постановления «Единой России», так как вариант правящей партии, по мнению коммунистов, затянет принятие решения.

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