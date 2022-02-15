 

На Украине пообещали разобраться со своим кандидатом на «Евровидение-2022»

15.02.2022, 20:10, Новости дня
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Глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Николай Чернотицкий сообщил, что 16 февраля будет собран огркомитет нацотбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2022», чтобы решить вопрос участия в нем Алины Паш.

«Благодарность Государственной пограничной службе за оперативное разбирательство. Пресс-офицер ГПСУ заверил, что Общественный вещатель получит официальный ответ завтра до 11:00», – написал Чернотицкий в социальной сети Facebook.

На само заседание пригласят и Алину Паш. Чернотицкий добавил, что как председатель правления готов обратиться в полицию относительно предоставления поддельных документов. Он заявил, что мошенники не могут представлять Украину на «Евровидении».

Напомним, 12 февраля в Киеве прошел национальный финал отбора на «Евровидение-2022». Согласно результатам конкурса, победу одержала исполнительница Алина Паш с песней «Тени забытых предков». После объявления итогов из-за ошибки ведущих группа Kalush Orchestra заподозрила «Суспільне» в фальсификации баллов.

Второй скандал коснулся победительницу. Выяснилось, что Паш якобы нарушила условия участия, в частности, посетила Крым в 2015 году и была внесена в базу сайте «Миротворец».

Позже Николай Чернотицкий сообщил, что из-за скандала Украину могут не допустить до участия в музыкальном конкурсе «Евровидение – 2022». Причиной названо следующее: европейский вещательный союз может увидеть политизированность конкурса в этом случае. 



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