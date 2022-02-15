Валиева возглавила рейтинг самых упоминаемых олимпийцев в англоязычных соцмедиа

Российская фигуристка Камила Валиева вытеснила японского фигуриста Юдзуру Ханю с первого места топа персон англоязычных соцмедиа по ОИ, возглавив рейтинг самых упоминаемых спортсменов.

Рейтинг топ-10 спортсменов построен по числу упоминаний в англоязычных соцмедиа за период с 10.00 до 22.00 по пекинскому времени в контексте Олимпийских Игр. Для его построения проанализировано более 50 млн сообщений.

Камила Валиева была упомянута 2,808 раз – интернет-пользователи обсуждали ситуацию вокруг истории с допинг-пробой фигуристки и решение допустить спортсменку к личным соревнованиям.

Второе место досталось японскому фигуристу Юдзуру Ханю (2,037), в интернете продолжили обсуждать его пресс-конференцию и фото оттуда, свидетельствует исследование, проведенное в рамках совместного проекта РИА «Новости» и Brand Analytics, посвященного пекинской Олимпиаде.

Третьей по упоминаемости стала китайская фристайлистка Эйлин Гу (1,789), завоевавшая «серебро» в слоупстайле. Интернет-пользователи репостили публикации с фотографиями спортсменки и подписью «А какая Элин сегодня ты?». Четвертое место досталось китайскому сноубордисту Су Имину (1,129). Он стал олимпийским чемпионом в биг-эйре.

Канадская конькобежка Изабелль Вайдеман (707), завоевавшая вместе с партнершами «золото» в командной гонке преследования, расположилась на пятой строчке рейтинга. Шестой по упоминаемости стала китайская фристайлистка Сюй Мэнтао (578), взявшая золотую медаль в лыжной акробатике. Партнерши Вайдеман по команде, канадские конькобежки Валери Мальте (526) и Ивани Блонден (471) расположились на седьмом и восьмом местах рейтинга.

Американский фристайлист Аарон Блунк (415) обсуждался пользователями сети в связи с его заявлением об ОИ, в котором он похвалил антиковидные меры организаторов.

Австрийская сноубордистка Анна Гассер (399), ставшая двукратной олимпийской чемпионкой в биг-эйре, замкнула «десятку» самых упоминаемых спортсменов в англоязычных соцмедиа в связи с ОИ.

Наибольшую вовлеченность у англоязычных пользователей вызвал пост швейцарской телерадиокомпании SRF в Instagram, посвященный завоеванным во вторник швейцарскими спортсменами медалям и текущему положению команды на общем зачете.

На втором месте популярных публикаций оказался пост французской лыжной федерации в TikTok с реакцией на последнюю стрельбу во время мужской биатлонной эстафеты, в которой команда завоевала «серебро». На третьей позиции публикация в Instagram Международного союза биатлонистов о результатах мужской эстафеты: «Норвегия завоевала золотые медали после драматического финального этапа».

Ранее российская фигуристка Камила Валиева с ошибкой на акселе в три с половиной оборота исполнила короткую программу в личном турнире на Олимпиаде в Пекине, заработав 82,16 балла. Она лидирует перед произвольной программой у «одиночниц».

В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с россиянки Камилы Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде. МОК решил не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, завоевала золотые медали в командном турнире Олимпиады. Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета Денис Освальд сообщил, что запрещенное вещество триметазидин попало в организм российской фигуристки Камилы Валиевой с продуктом, который употреблял ее дедушка.

Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА. Глава Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков заявил, что задержка с обнародованием результатов допинг-пробы Валиевой «выглядит очень-очень странной».