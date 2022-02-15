 

Смертность от COVID-19 в Петербурге сохраняется на высоком уровне

15.02.2022, 20:01, Разное
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Высокая смертность в Санкт-Петербурге сохраняется вопреки снижению числа выявленных случаев заражения. Северная столица до сих пор сохраняет лидирующие позиции по летальной статистике коронавирусной инфекции.
Официальные данные смольного говорят о том, что за прошедшие сутки от COVID-19 скончались еще 73 человека. Неутешительные данные во время натиска пятой волны вируса говорят о том, что петербургские власти не предпринимают никаких действий, чтобы преодолеть эту неутешительную ситуацию.

В отличие от Московских властей, которые стимулируют горожан прививаться розыгрышами ценных призов, глава региона Александр Беглов лишь на словах призывает петербуржцев вакцинироваться. Его непоследовательная политика может привести к тому, что горожанам не будет хватать коечного фонда.



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