Смертность от COVID-19 в Петербурге сохраняется на высоком уровне

Высокая смертность в Санкт-Петербурге сохраняется вопреки снижению числа выявленных случаев заражения. Северная столица до сих пор сохраняет лидирующие позиции по летальной статистике коронавирусной инфекции.

Официальные данные смольного говорят о том, что за прошедшие сутки от COVID-19 скончались еще 73 человека. Неутешительные данные во время натиска пятой волны вируса говорят о том, что петербургские власти не предпринимают никаких действий, чтобы преодолеть эту неутешительную ситуацию.

В отличие от Московских властей, которые стимулируют горожан прививаться розыгрышами ценных призов, глава региона Александр Беглов лишь на словах призывает петербуржцев вакцинироваться. Его непоследовательная политика может привести к тому, что горожанам не будет хватать коечного фонда.