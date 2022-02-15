 

Ученые получили наночастицы из кукурузного сока для подавления раковых опухолей

15.02.2022, 20:01, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Японские исследователи провели исследование, в ходе которого смогли извлечь из смеси кукурузного сока и воды специальные наночастицы. По словам исследователей, полученный материал способен эффективно бороться с раковыми опухолями.
В процессе эксперимента ученые, представляющие Токийский университет (Япония), создали смесь, ингредиентами которой стали суперсладкая кукуруза и вода, после чего полученную жидкость пропустили на высокой скорости сквозь центрифугу, профильтровав в итоге её через шприц с отверстием в 0,45 мкм. Совокупность отфильтрованных образцов подверглась центрифугированию, позволившему коллективу экспертов получить микроскопические наночастицы диаметром около 80 нанометров. После этого специалисты провели первичное тестирование наночастиц в лабораторных условиях и выявили, что последние имеют свойство поглощаться рядом клеток, в том числе – раковых. Примечательно, что частицы провоцировали появление иммунного ответа, выпуская при этом из клеток RAW264.7 фактор, уничтожающий опухоль. Отметили медики и то, что наночастицами был продемонстрирован высокий уровень избирательности в отношении опухолевых клеток, в значительной степени подавляющей их рост.

“Управляя физико-химическими свойствами наночастиц, мы можем контролировать их фармакокинетику в организме, поэтому мы хотели изучить наночастицы съедобных растений. Кукуруза производится в больших количествах по всему миру в её природной форме, а также в генетически модифицированных, Вот почему мы выбрали её для нашего исследования”, – объяснил один из авторов научной работы, профессор Макия Нисикава.

Исследование было продолжено с привлечением лабораторных мышей, у которых был диагностирован рак. Тестирование наночастиц на животных также показало фактор подавления роста опухолей без потери веса и наличия существенных побочных эффектов. В ближайшей перспективе исследователи анонсируют проведение мероприятий по оптимизации свойств наночастиц с последующим комбинированием их с рядом противоопухолевых препаратов – таким образом, как надеются специалисты, будут разработаны безопасные и эффективные лекарственные средства от разных видов онкозаболеваний. Материалы научной работы были опубликованы Scientific Reports.

Источник: ufatime.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.02 / Мнение: Без интриги

21.08 / Короткие стрижки для женщин старше 50 лет: асимметричный боб и не только

11.06 / Мнение: Почему запретили румынский фильм?

01.08 / Мнение: Почему Лукашенко «потерял» «ЧВК «Вагнера»?

28.05 / Мнение: Асад набрал 95% на выборах

04.06 / Мини-платье для невысоких девушек и другие мелкие детали при выборе наряда

15.11 / Автомобилистам разъяснили особенности обслуживания турбомоторов

03.03 / Скандалы: «Советская плесень» взбунтовалась?

22.03 / Мнение: Как Латвия променяла свою промышленность на шествие памяти служащих СС…

19.09 / Назван возможный куратор Тихановской в ЦРУ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика