Образ дня: Бейонсе в корсете на финальном матче Суперкубка в Лос-Анджелесе

Вчера в США прошел финальный матч Национальной футбольной лиги, которую “в народе” называют Супербоул (или Суперкубок). Игру пришли посмотреть (или прилетели – оказалось, что после матча из аэропорта ЛА вылетели 150 частных бортов) многие голливудские звезды и не только. На трибуне были замечены принц Гарри и принцесса Евгения, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, а также бывший жених Джей Ло Алекс Родригес. Подробнее о матче и фотографии селебрити мы собрали здесь.

Единственной неуловимой объективами папарацци стала Бейонсе. Queen B посетила финал Суперкубка впервые за 6 лет, правда, до этого она выступала на стадионе, а не сидела на трибуне. На матч 40-летняя певица прибыла в наряде, который, казалось бы, не предназначен для футбольного матча. Откровенный черный кружевной топ-бюстье, джинсовые шорты с высокой талией, босоножки на шпильке и кожаный плащ – все составляющие образа Бейонсе. Дорогим наряд сделали украшения с бриллиантами: массивные серьги-солнца, многоуровневое колье-чокер и браслет, все – Messika.

Вместе с певицей за игрой наблюдали ее супруг Джей Зи, их 10-летняя дочь Блу Айви, а также певица Келли Роуленд, с которой Бейонсе выступала в группе Destiny’s Child.

Напомним, Бейонсе дважды выступала на Суперкубке: в 2013 году сольно с участием экс-солисток Destiny’s Child Келли Роуленд и Мишель Уильямс, и в 2016 году наравне с Coldplay и Бруно Марсом. После второго выступления она призналась, как волнительно ей было выступать, и добавила, что ее выступление в 2013 году не состоялось бы без ее “коллег”.

Это одно из тех волшебных представлений, которые невозможно воссоздать снова. Я хотела, чтобы это стало чем-то культовым и чем-то, что люди никогда не забудут, – заявила она в интервью CBS.