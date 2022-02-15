Рецепт сладкого хвороста и пончиков с Венецианского карнавала

История происхождения традиционных карнавальных сладостей восходит к куда более древним, чем карнавалы, временам – предположительно, к периоду римских сатурналий. Возможно, за долгие века рецептура претерпела некие изменения, по крайней мере, она стала зависеть от географии места.

Шеф-повар отеля Abano Grand Hotel Клаудио Кривелларо предлагает рецепт сладкого хвороста, характерного непосредственно для Венеции, Падуи и находящегося совсем рядом Абано. Здешние galani невероятно тонки, ведь их название пошло от “galan” – ленточки, которую венецианские девушки когда-то носили в качестве украшения на шее.

Любопытно, что рецепт един – и для хвороста, и для особых карнавальных пончиков favette. Попробуйте самостоятельно приготовить эти простые сладости:

1 кг муки

150 г сахара

1 упаковка разрыхлителя

5 яиц

цедра 1 апельсина и 1 лимона

100 мл граппы

50 г мягкого сливочного масла

200 мл сливок

5 г соли

Замесить муку со всеми прочими ингредиентами до получения однородной массы. Оставить в холодильнике на пару часов, укутав тесто в кондитерскую пленку. Шеф использует для раскатки теста машинку для приготовления пасты, но можно сделать это и при помощи обычной скалки, раскатав очень тонкий пласт. Нарезать его прямоугольниками желаемого размера и обжарить в большом количестве подсолнечного масла, разогретого до 170 градусов, пока тесто не станет золотистым. Охладить и посыпать сахарной пудрой.

Из этого же теста можно сделать пончики, замесив из него маленькие шарики и обжарив в горячем масле. Подавать favette нужно охлажденными, предварительно посыпав сахарной пудрой. При желании можно наполнить пончики шоколадом или заварным кремом.

Шеф-повар Клаудио Кривелларо Abano Grand Hotel