 

“Цыпуля”, “Самая красивая”. Полякова снялась на отдыхе в наряде из просвечивающейся ткани

15.02.2022, 19:39, Новости дня
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Певица позирует в кадре в белом просвечивающимся наряде, состоящем из белого топа и юбки с запахом. 

“В этот раз я просто отдыхала! Еле заставила себя сделать эти фотки в последний день отдыха! Летим домой! Знаю, что дома все в неврозе, но у меня есть стойкое ощущение, что все будет хорошо! А вы как думаете?” – написала она. 

“Вы самая красивая”, – отреагировали подписчики.

“Цыпуля”, – написали фолловеры.

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Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Контекст:

Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен “Приходи ко мне”. В 2008 году певица презентовала трек “Суперблондинка”, который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.

Полякова замужем за украинским бизнесменом Вадимом Буряковским. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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