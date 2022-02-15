 

Петербуржцы требуют признать здание ВНИИБ объектом культурного наследия

15.02.2022, 19:34, Новости дня
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По информации ВК-паблика «Комитет защиты Петербурга», неравнодушные жители Северной столицы с 14 февраля организовали дежурство у исторического здания ВНИИБ на 2-м Муринском проспекте, пытаясь воспрепятствовать его сносу.

«Если есть желающие подежурить у ВНИИБ, пишите в ЛС Марии Воюцкой: число и время, когда вам удобно. А можно даже и без записи приходить!» — призывает администрация сообщества.

Ранее стало известно о том, что строительная компания уже пригнала технику для сноса ВНИИБ, несмотря на неоднократные призывы активистов к Смольному сохранить здание, являющееся объектом культурного наследия. Но каждый раз в администрации губернатора Александра Беглова эти обращения горожан игнорировали.  

Тогда петербуржцы обратились в судебные инстанции и выиграли процесс. Суд обязал комитет Смольного по охране памятников внести здание ВНИИБ в реестр охраняемых объектов. В ответ на это чиновники Беглова подали кассационную жалобу.  

Судьбой здания озаботился и депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский, обратившийся в прокуратуру с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. По мнению парламентария, необходимо отозвать разрешение на строительство у подрядной организации и поскорее официально признать здание ВНИИБ объектом культурного наследия.  



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