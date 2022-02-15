 

Олаф Шольц: «Рад побывать в Москве. Не всем руководителям Германии это удавалось»

15.02.2022, 19:31, Разное
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Канцлер Германии Олаф Шольц, прибывший в российскую столицу на переговоры с Владимиром Путиным, поделился своими впечатлениями от поездки.

Глава ФРГ прилетел в аэропорт Домодедово, где его лично встретил министр иностранных дел Сергей Лавров. Встреча немецкого лидера проходила в торжественной обстановке под музыку в исполнении центрального военного оркестра Министерства обороны. Олаф Шольц взмахом правой руки поблагодарил музыкантов и отправился в Кремль в бронированном автомобиле Mercedes-Benz.

«Мне очень нравится в Москве. Не все руководители Германии добирались сюда. Я должен сказать, что ваш бургомистр очень хорошо управляет городом. У нас есть несколько городов, где бы пригодились его навыки», — сказал Шольц на встрече с Путиным.

«Мой дед часто рассказывал, что в России жутко холодные зимы, но с тех пор прошло много лет. И мне кажется, что зимы сейчас стали намного теплее, как и отношения между нашими странами. Дороги тоже стали гораздо лучше, хотя мои российские друзья часто жалуются, что по России можно путешествовать разве что на танке», – добавил он.

Переговоры глав двух государств прошли за большим царь-блюдцем, за которым ранее Владимир Путин принимал президента Франции Эммануэля Макрона. После официальной встречи Олаф Шольц поблагодарил Путина за годы работы в Штази на благо Германии, и предложил занять место в совете директоров Volkswagen после ухода с поста президента России.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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