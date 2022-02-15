«Даю 24 часа, чтобы вернуться»

Ультиматум Зеленского и другие залпы большой информационной войны.

— …Вам народ Украины доверил не только руководить государством, но и защищать его. Это ваша прямая обязанность в такой ситуации — быть вместе с нами, с украинским народом. Я сейчас предлагаю вам в течение 24 часов вернуться на родину и стать бок о бок с украинской армией, дипломатией и народом.

Эта часть вчерашнего телевизионного обращения президента Украины к народу сейчас самая цитируемая в национальных СМИ. «Новая» тоже рассказала о небывалой полетной активности чартеров и бизнес-джетов, которую фиксировали на флайтрадарах все желающие. В ожидании «часа икс» и начала большой войны страну покинули не только многие олигархи и крупные бизнесмены, но и ряд депутатов Рады.

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По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, который общался с журналистами после «встречи в режиме гостайны» (такой статус) с главами парламентских комитетов, руководителями фракций и членами силового блока правительства, Рада «недосчитывается» 23 народных избранников. Медиа быстро установили партийную принадлежность и фамилии беглецов. Большинство оказались депутатами ОПЗЖ. По этой же причине фракция не была представлена на закрытой встрече. Сторонники дружбы с Кремлем отправились исключительно в европейские страны: Германию, Италию, Испанию и т. п. И только Олег Волошин, замглавы комитета интеграции Украины в ЕС, близкий соратник Виктора Медведчука, действовал оригинально и по зову сердца — на машине укатил в Беларусь.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Фото: AP / TASS

Кроме того, в перечне улетевших присутствовали несколько депутатов пропрезидентской фракции «Слуга народа» и «Голоса». Из «Европейской солидарности» и «Батьківщини» никто пределы Украины не покинул. Во вторник на пленарном заседании парламента, когда срок ультиматума президента истечет, видимо, примут решение, как поступить с паникерами-невозвращенцами, хоть закон и не предполагает суровых мер вплоть до сложения мандата. Хотя ведь и большая война до сих пор не чувствовалась так близко.

— …Рядом с нашими границами чужая армия. Но мы готовы как никогда, — сказал Зеленский. — Нам удалось добиться дипломатической поддержки практически всех лидеров цивилизованного мира. Мы стремимся к миру, и мы хотим решить все вопросы исключительно путем переговоров.

И Донбасс, и Крым вернутся в Украину. Исключительно дипломатическим путем. Мы не покушаемся на чужое, но и своего не отдадим.

Еще важный момент. В обращении президента прозвучала просьба к украинским журналистам:

— …Некоторым из вас приходится выполнять задания владельцев медиа. Большинство из них уже сбежали из собственного государства (речь об олигархах, владельцах крупных телеканалов. — О. М.). Работайте на Украину, а не на тех, кто сбежал. Важным фронтом защиты является объективное освещение ситуации отечественными средствами массовой информации.

По сути, президент признал то, о чем говорили на разных площадках эксперты: современная гибридная война объявляется в российском телевизоре, разворачивается в специально запущенных слухах и фейках на украинских экранах. От пропаганды во многом зависит, начнутся ли настоящие боевые действия, либо напряжение «сдуется» и появится возможность вернуться к многосторонним переговорам.

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил примерно о том же, отвечая на вопросы журналистов, как быть, когда авторитетные западные медиа и политики называют конкретные даты широкомасштабного вторжения РФ в Украину. Суть: первая информационная мировая война уже идет, и нельзя сказать, что в ней обошлись без потерь.

— Оснований закрывать воздушное пространство над нашей страной пока нет, и оно не закрыто, а панику развели. Авиарейсы выполняются, кабинет министров нашел в бюджете почти 17 млн гривен, чтобы обеспечить страховые риски. Наша разведка не видит угроз вторжения в ближайшее время, — сказал Данилов.

Позиции украинских военных возле города Попасная в Луганской области. Фото: AP / TASS

Он согласился с тем, что тревожные вести из источников, которые заслуживают доверия, «вздергивают» нервы аудитории. Но и дал понять: мол, «слитые» планы — уже не планы, Запад работает на опережение.

Рабочий визит в Украину канцлера Олафа Шольца можно отнести к стопроцентно доказанной информации. Пресс-конференция двух президентов в Мариинском дворце показала, где взгляды двух глав государств расходятся. Владимир Зеленский заявил:

— Мы рассматриваем «Северный поток — 2» исключительно в рамках угроз энергетической безопасности для нашей страны и целого региона.

Мы понимаем: это геополитическое оружие, потому нужны гарантии безопасности и стратегический диалог с Германией в этой сфере.

Канцлер Шольц обходил тему «Северного потока — 2» молчанием, зато подчеркнул, что Германия дает Украине очередной кредит, 150 млн евро:

— Никто так, как мы, не поддерживал Украину восемь минувших лет!

И пообещал, что на переговорах в Москве непременно поднимет тему нерушимости суверенитета и территориальной целостности Украины, а также скажет о «сильных санкциях» на случай военной эскалации.

Канцлер Германии Олаф Штольц во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, 14 февраля 2022 года. Фото: EPA-EFE

Но гораздо больший интерес украинских медиа вызвали слова Шольца о том, что Зеленский заверил его: мол, к обсуждению Трехсторонней контактной группы будут предложены проекты законов, связанных с «особым статусом» ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей). Напомню, это одна из позиций Минских соглашений.

— Президент пообещал, что Украина предоставит проекты законов по особому статусу и относительно местных выборов, — сказал канцлер. — Мы углубились во много деталей.

И уточнил: такие документы разблокируют процесс переговоров со стороны России.

Ряд наблюдателей полагает, что высоко поднятые Западом и Россией ставки «близкой большой войны» могут оказаться попыткой убедить Киев согласиться с выполнением Минских соглашений в нынешнем виде и «впихнуть» отдельные районы Донецкой и Луганской областей на условиях, разрушительных для государственности страны, — лишь бы было тихо на континенте. Хотя не исключено, что подобный вывод тоже часть информационной войны.

…Когда эта заметка была подготовлена к печати, пришла новость: олигарх Ринат Ахметов после критики Зеленского возвращается в Украину и едет прямиком в Мариуполь.

Ольга Мусафирова, собкор в Киеве

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