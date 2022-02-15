 

Минстрой подготовил правила получения субсидий для переселения из аварийного жилья

15.02.2022, 19:26, Новости дня
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Министерство строительства создало список правил предоставления субсидий на приобретение жилья собственникам квартир в домах, которые признали аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

Документ разработан в связи с созданием Фонда развития территорий, говорится в пояснительных материалах к проекту постановления правительства, передает РИА «Новости».

Закон предусматривает, что правительство устанавливает порядок и условия предоставления субсидий на покупку жилья собственникам жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, которые подлежат сносу или реконструкции.

Субсидия может быть предусмотрена региональными властями в адресной программе переселения из аварийного жилого фонда.

Для получения разовой субсидии у владельца жилья должны отсутствовать иные жилые помещения для постоянного проживания, как в собственности, так и по договору найма.

Доход собственника и стоимость имущества не должны превышать максимальный размер, позволяющий приобрести жилье самостоятельно.

Эту субсидию не должны предоставлять тем, кто купил жилье в доме после признания его аварийным, за исключением вступивших в наследство.

Субсидию можно использовать для: покупки жилого помещения (квартиры, комнаты, дома); оплаты разницы между рыночной стоимостью изымаемого аварийного помещения и жилья, предоставляемого взамен по договору мены; оплаты договора участия в долевом строительстве (ДДУ), оплаты договора подряда на строительство индивидуального жилого дома.

Также документ допускает использование субсидии для уплаты первоначального взноса по ипотеке, погашения основного долга или части по ипотеке, взятой после включения аварийного дома в программу переселения.

Нельзя использовать субсидию для погашения штрафов, комиссий, пеней за нарушение обязательств по кредитному договору или договору займа.



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