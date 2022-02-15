На сайт Минобороны Украины совершена DDOS-атака

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15.02.2022, 19:26, Новости дня
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На сайты Минобороны и нескольких банков Украины совершена DDOS-атака, сообщили в центре информбезопасности страны.

По состоянию на 17.58 (18.58 мск.) сайт Министерства обороны Украины не открывается. В ведомстве ситуацию не комментируют, передает РИА «Новости».

Также перестал работать сайт Вооруженных сил страны.

Помимо этого, в Facebook сообщают о сбоях в работе приложений украинских банков «Приватбанк» и «Ощадбанк».

«В течение последних часов «Приватбанк» находится под массированной DDoS-атакой. Пользователи «Приват24» (приложение банка – прим. ВЗГЛЯД) сообщают о проблемах с платежами и с работой приложения. Некоторым пользователям совсем не удается зайти в «Приват24», у других не отображаются баланс и последние транзакции. В «Привате» уверяют, что никакой угрозы для средств вкладчиков нет. Кибератака касается исключительно приложения «Приват24». Остальные денежные операции выполняются в обычном режиме, – сообщили в центре информбезопасности Украины. – В работе «Ощадбанка» также наблюдаются сбои, интернет-банкинг не работает. Также атаковались сайты минобороны и ВСУ. Не исключено, что агрессор прибег к тактике мелких пакостей, ведь, по большому счету, его агрессивные планы не срабатывают». 

В январе этого года пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что сайты МИД и ряда других госорганов не работали из-за хакерской атаки. По данным госспецсвязи, украинские госсайты подверглись самой мощной атаке за последние четыре года. Позднее служба безопасности и национальная полиция Украины возбудили уголовное дело по факту кибератак. В Киеве заявили, что к атакам якобы причастна Россия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг обвинения в адрес РФ в связи с январскими кибератаками на сайты украинских госорганов.



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