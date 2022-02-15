Асимметрия и резко законченные линии: восемь самых распространенных ошибок с тушью и подводкой для глаз

Тушь и подводка для глаз придают взгляду выразительность. Но, чтобы получить привлекательный образ, косметику нужно уметь наносить. Нередко женщины накладывают макияж неправильно. Это приводит к тому, что глаза выглядят неестественно. В статье мы расскажем о распространенных ошибках при нанесении туши и подводки.

Промежуток между стрелкой и краем века

Линия подводки не всегда повторяет форму глаз. Нередко женщины проводят ее слишком высоко. Они оставляют большой промежуток между стрелкой и линией роста ресниц. Такой макияж выглядит искусственно и ненатурально.

Чтобы избежать нежелательного эффекта, проводите стрелку как можно ближе к линии роста ресниц. Между подводкой и краем века не должно быть заметного промежутка.

Толстая линия на нижнем веке

Если вы делаете слишком толстую стрелку на нижнем веке, то ваши глаза кажутся меньше. Кроме этого вы рискуете размазать подводку во время моргания.

Проведите на нижнем веке тонкую линию. Вы должны лишь слегка касаться кисточкой линии роста ресниц. Чтобы стрелка была четкой, используйте подводку черного цвета.

Вы не соединяете стрелки

Если вы нарисовали на верхнем веке приподнятую стрелку “кошачий глаз”, то ее следует соединять с нижней линией. В этом случае вы получите желаемый эффект раскосого взгляда. Если вы оставляете пустое пространство между двумя стрелками, то внешние уголки ваших глаз не будут выглядеть приподнятыми.

Асимметрия

Без определенных навыков очень трудно нарисовать одинаковые стрелки на разных глазах. Небольшие погрешности в проведении линий допустимы, но явной асимметрии быть не должно.

Чтобы сделать одинаковые стрелки, проведите на веках тонкие линии. Затем постепенно расширяйте их. Корректируйте форму стрелок, пока не получите удовлетворительный результат.

Резко законченные линии

Некоторые женщины резко обрывают стрелку в середине века. Такой макияж выглядит незаконченным и неестественным.

Обводите глаза по контуру полностью. Продолжайте стрелку до внутреннего уголка глаза, постепенно уменьшая ее толщину.

Избыток косметики

Не стоит наносить на глаза обильное количество туши и подводки. Это делает ваш взгляд тяжелым и визуально старит.

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Используйте тонкие кисточки для нанесения подводки и туши. Если вы переусердствовали с косметикой, то аккуратно удалите ее избыток салфеткой.

Вы не учитываете свою индивидуальность

Удачный выбор цвета туши и формы стрелок имеет большое значение. Но здесь не существует единых правил. Главное, чтобы вы учитывали особенности своих глаз, а также индивидуальность и стиль.

Попробуйте поэкспериментировать с разными цветами косметики для глаз и формами стрелок. Вы можете обратиться за советом к друзьям, чтобы они подсказали, какой стиль вам больше к лицу.

Вы используете тушь и подводку отдельно

Если вы используйте только тушь или только подводку, то ваш взгляд не будет выглядеть выразительным. Эти два косметических средства следует применять совместно. Они усиливают и дополняют эффект друг друга.

Заключение

Старайтесь избегать ошибок, о которых мы рассказали. Не допускайте небрежности при нанесении туши и подводки. Это поможет сделать ваш взгляд красивым и привлекательным.