Ремонт по гороскопу: какие современные тендеции интерьера лучше всего подходят каждому знаку зодиака

Не можете определиться, какой стиль домашнего декора вам действительно подходит? Тогда при выборе интерьера вам стоит учесть свой знак зодиака. Благодаря гороскопу вы сможете узнать, какие у вас вкусы и как лучше всего украсить дом, чтобы он подходил именно вам.

Овен

Овны вспыльчивы и темпераментны, но дома предпочитают иметь действительно красивую и аккуратную обстановку. Лучший выбор для Овнов — украсить свой дом в современном, простом или даже минималистском стиле. Для добавления контраста выберите один или два более ярких, богато украшенных предмета. Вы также можете совместить яркий огненный цвет с гладкими формами. Благодаря такому подходу вы сможете продемонстрировать свои огненные черты характера в упорядоченной среде.

Телец

Тельцы обожают жизнь и все, что с ней связано: компанию, хорошее настроение и, что не менее важно, вкусную еду. Люди, рожденные под этим знаком, живут по принципу “мой дом – моя крепость”. Им трудно переезжать. Поэтому Тельцам очень важно, как выглядит их дом. Сделайте гостиную как можно больше. Отдайте предпочтение американской кухне, потому что именно так вы сможете совместить два своих любимых дела: отдых и приготовление пищи. Не стесняйтесь использовать коричневый, оранжевый или даже красный цвета, так как они выглядят одновременно домашними и яркими.

Близнецы

В дизайне интерьера Близнецы ценят легкость и воздушность. Так что отдайте предпочтение бледным цветам: светло-голубому, светло-желтому. Также не забудьте про белый. Чего вам следует избегать, так это предметов домашнего декора, которые производят впечатление слишком тяжеловесных, например большой и массивной антикварной мебели (особенно если она темного цвета). Точно так же избегайте тяжелых и толстых тканей: для штор выбирайте тонкую узорчатую легкую ткань. Что касается обивки мебели, вам идеально подойдут светлые тона и более тонкие материалы.

Рак

Раки любят создавать утонченное и изысканное впечатление. В их доме каждой детали уделено особое внимание. Представителям этого знака подойдут тусклые цвета. Из узоров им больше всего нравится цветочные. Попробуйте украсить стены индийскими мотивами или цветочными орнаментами. Но не забывайте, что излишек деталей может сбить вас с толку. Вы не будете чувствовать себя комфортно ни в слишком современной, ни в слишком классической обстановке.

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Лев

Львы обожают роскошь и все, что производит впечатление! Поэтому из всех цветов вам лучше всего подойдут все разновидности золотого и оливково-зеленого. Также неплохо будет наполнить свой дом яркими цветами. Конечно, вам нужно будет постараться их хорошо скомбинировать. Поскольку впечатление, которое произведет ваш дом на гостей, крайне важно. Кухня – это место для самореализации, поэтому, если вы любите готовить, уделите достаточно внимания и ее внешнему виду.

Дева (главное фото)

Девы известны своей хозяйственностью и педантичностью. Но для дизайна интерьера дома это может быть очень положительной чертой. Постарайтесь выбирать предметы, которые подчеркивают чистоту дома. Ведь лучше всего вы будете себя чувствовать в жилище, похожем на то, которое можно увидеть в рекламе чистящих средств. Что может быть лучше, чем чистый белый дом, в котором вся грязь удалена из всех углов, а пол блестит от чистоты? Поэтому остановите свой выбор на светлых тонах, которые можно подчеркнуть очень небольшим количеством темных тонов. Например, светло-бежевый элегантно смотрится с темно-коричневым, а белый – с классическим черным. Выбирайте простые легкие ткани для штор, которые больше подчеркивают окно, так как эта поверхность наполняет ваш дом сиянием. Конечно, Девам нравятся блестящие материалы, но не злоупотребляйте ими, потому что они нарушают баланс!

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Весы

Весы во всем ценят баланс. Они любят гармоничный, но сдержанно обставленный интерьер квартиры. Весам обязательно нужно дома иметь свой личный уединенный уголок, где всегда будет царить порядок и приятная атмосфера. Если вы родились под знаком Весов, вам, скорее всего, будет хорошо среди разных оттенков бежевого. Этот цвет также позволит разнообразить обстановку. Многие Весы неравнодушны к восточной атмосфере и ценят деревенский стиль. Однако не забывайте, что вам следует использовать только некоторые из этих предметов, потому что слишком много мебели, узоров или текстиля плохо влияет на Весов.

Скорпион

Дом — это место, где Скорпионы наконец-то могут быть собой! Именно поэтому обычно представители знака уделяют много внимания каждому уголку квартиры. Они любят самое сокровенное из сокровенного. Почаще украшайте свою квартиру свечами или другими элементами для настроения. Что касается оттенков, Скорпионы будут хорошо себя чувствовать в бордовой спальне, особенно если добавят немного золотых, темно-коричневых, оливково-зеленых или темно-синих деталей. Очень важно уделить особое внимание освещению, так как оно сильно поднимает настроение в квартире и хорошо действует на Скорпионов.

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Стрелец

Стрельцы практичны, целеустремленны и большую часть времени тратят на то, что имеет смысл. Поэтому оформляйте свою квартиру с учетом этого. Самое главное, чтобы каждая комната, деталь и уголок имели свою функцию. Важно иметь место в доме, где вы можете побыть наедине с собой. Это может быть угол или даже балкон, куда вы выходите, если хотите побыть в одиночестве несколько минут. Каждая минута тратится на себя, поэтому по возможности создавайте такие места. У украшений мало функций для ваших глаз, поэтому вам даже не придется ломать голову, чем украсить помещение. Будьте осторожны и не разбрасывайте вещи, чтобы их не потерять.

Козерог

Козероги практичны. Они ценят много полезного пространства и мебели. Поэтому изысканность играет очень важную роль в меблировке дома Козерогов. Кроме того, для рожденных под этим знаком зодиака очень важна как общественная, так и личная жизнь. Даже если вы испытываете большую потребность в уединении, вам все равно необходимо место, где вы будете принимать гостей. Также желательно иметь уголок или кресло, которые принадлежат только вам и где вы можете иногда уединиться. Если вы сможете сбалансировать пространства для себя и для гостей, ваш дом станет идеальным.

Водолей

Водолеи обычно полны энергии, поэтому их дом должен отражать то же самое. Не стесняйтесь использовать более яркие цвета, и вы будете прекрасно чувствовать себя. Мебель может сочетать в себе строгие линии с контрастными цветами. Если партнер, с которым вы живете, более оригинален, чем вы, то, конечно, стоит доработать эту мысль, но и очень сдержанный вид тоже не рекомендуется. В этом случае приобретите хотя бы нескольких предметов интерьера, элементов, которые зажгут ваш импульс. Не бойтесь необычных узоров, ведь они помогут вам зарядиться энергией.

Рыбы

Рыбы без ума от всевозможных оттенков синего и зеленого, а также их комбинаций. Не стесняйтесь использовать эти цвета в ванной или даже на кухне. Более изысканные версии морских цветов могут смело появляться на некоторых аксессуарах, например, в спальне или гостиной. Однако, чтобы сбалансировать свою личность, вам, вероятно, также нужен более теплый уголок дома, излучающий гармонию, близость и спокойствие. Инструментом для этого может быть восточный стиль или применение более глубоких оттенков. Ванная очень важна для Рыб, поэтому создайте там гармонию как можно скорее!