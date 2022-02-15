Камила Валиева – первая, Анна Щербакова – вторая: результаты короткой программы на Олимпиаде

На Олимпиаде в Пекине начался женский одиночный турнир по фигурному катанию. Все три представительницы от России попали в первую пятерку лидеров по результатам короткой программы. Так, самая обсуждаемая спортсменка последних дней 15-летняя Камила Валиева показала лучший результат – ее прокат судьи оценили в 82,16 балла. Второе место заняла действующая чемпионка мира 17-летняя Анна Щербакова с результатом 80,20 балла. Третье место заняла представительница Японии Каори Сакамото, которая выступала последней. С результатом 79,84 балла японка оттеснила 17-летнюю Александру Трусову, которая упала во время проката, на четвертое место (у нее 74,60 балла).

Произвольная программа запланирована на 17 февраля. По результатам двух откатов и решится, кто займет три призовых места.