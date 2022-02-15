Столтенберг: Пока мы не видим признаков сокращения военного присутствия РФ у границ Украины

“Пока мы не наблюдаем никакой деэскалации на местах, не видим никаких признаков сокращения российского военного присутствия у границ Украины. Но мы будем продолжать следить и внимательно следить за тем, что делает Россия”, – сказал он.

Генсек отметил, что из Москвы поступают сигналы о готовности продолжать дипломатические усилия.

“Это дает некоторые основания для осторожного оптимизма. Но мы, конечно, будем очень внимательно следить за тем, что происходит на местах и не повлияет ли это на какую-то реальную деэскалацию наращивания российской военной мощи вокруг Украины”, – заявил Столтенберг.

Он напомнил, что перемещение российских войск у границ Украины наблюдается с весны 2021 года.

“Мы также видели, что иногда они выдвигаются на позицию с боеспособными войсками и большим количеством тяжелой техники. А потом они выводят часть или даже большую часть войск, но оставляют технику. И тогда они могут очень быстро подкрепиться и отвести назад всех людей, все войска обратно, если нужно. Так что передвижение сил, передвижение российских возможностей не является реальной деэскалацией, но мы будем следить за тем, что они делают”, – сказал генсек.

По его словам, со всеми сосредоточенными у границ Украины силами Россия “может провести вторжение в Украину с очень небольшим временем для предупреждения или вообще без него”.

Контекст:

США, НАТО и Украина неоднократно заявляли о наращивании российских войск вблизи украинской границы. Штаты и Альянс призывали Россию к деэскалации напряжения на границе Украины.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

ЦРУ США считает, что Россия может напасть на Украину 16 февраля. Об этом 11 февраля сообщал, ссылаясь на источники, немецкий журнал Der Spiegel.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

15 февраля в минобороны РФ заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в места постоянной дислокации по железной дороге и автомобильным транспортом.

В то же время в Беларуси продолжаются совместные с РФ учения “Союзная решимость – 2022”. В них со стороны России принимают участие войска Восточного военного округа и ВДВ.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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