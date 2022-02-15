Эпидемиологическая обстановка в Петербурге не улучшается

Согласно данным оперативного штаба, в РФ за последние сутки госпитализировано 21 833 человек с диагнозом COVID-19. В Санкт-Петербурге зафиксировано 720 случаев заболевания, днем ранее в медучреждения города поступили 488 горожан.

Всего с начала пандемии в Петербурге в городе выявлено 1 292 024 случая заражений коронавирусом. Выздоровели 1 005 481 пациент, скончались 30 866.

Чиновники Смольного во главе с губернатором Александром Бегловым неоднократно подвергались резкой критике из-за отсутствия внятной антиковидной программы. В частности, бизнес-сообщество и представители малого предпринимательства указывали на несовершенство и непоследовательность мер, вводимых администрацией и Бегловым по борьбе с пандемией.

Переполненные медучреждения города наглядно свидетельствуют о том, что предпринимаемые Бегловым и чиновниками меры оказались бесполезны. СМИ писали, что в результате некомпетентности чиновников Смольного и Беглова, может возникнуть ситуация с недостатком коечного фонда для коронавирусных пациентов.

По мнению ряда экспертов, чиновникам нужно было ужесточить контроль за ранее принятыми мерами, а не вводить новые. В частности, необходимо установить жесткий контроль за ношением средств индивидуальной защиты в общественном транспорте.