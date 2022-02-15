 

Рубль показал рост

15.02.2022, 18:41, Разное
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…после сообщения Минобороны об окончании учений и готовящемся возвращении военных в пункты постоянной дислокации.

Министерство обороны РФ отчиталось об окончании учений с участием подразделений Южного и Западного военных округов. Военнослужащие уже начали возвращаться в пункты постоянной дислокации, сообщил ТАСС официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

«Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны»,

— сказал он.

Конашенков отметил, что военные атташе по вопросам обороны при посольствах иностранных государств в Беларуси будут наблюдать за последним этапом российско-белорусских учений «Союзная решимость» на полигоне Обуз-Лесневский. На нем сегодня пройдут боевые стрельбы.

«В оперативно-важных районах Мирового океана и акваториях морей, прилегающих к территории России, проводится серия военно-морских учений, в которых задействованы надводные корабли, подводные лодки и морская авиация», — добавил он.

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На фоне этого сообщения курс рубля к доллару и евро начал укрепляться: российская валюта показала рост более чем в 1%. По данным на 12:00 мск, доллар на Мосбирже стоит 75,66 рубля, евро — 85,77. Тенденция к росту рубля наметилась еще накануне — после встречи главы минобороны Сергея Шойгу с президентом Владимиром Путиным. Кроме того, сегодня также растут индексы РТС (+4,76%) и Мосбиржи (+3,08%).

Источник: Новая газета



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