 

Цена на газ в Европе снизилась на фоне заявлений Путина и Шольца

15.02.2022, 18:40, Новости дня
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Цена газа в Европе во время торгов во вторник опустилась почти до 800 долларов за 1 тыс. кубометров на фоне заявлений по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца, следует из данных лондонской биржи ICE.

Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 809 долларов на 1 тыс. кубометров. Общее снижение стоимости газа с начала дня составляет около 14,5%, передает ТАСС.

В ходе переговоров 15 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва намерена договариваться с западными партнерами по вопросам о гарантиях безопасности дипломатическим путем. Российский лидер отметил готовность РФ продолжить поставки газа в Европу через Украину после 2024 года, если будет спрос.

Путин также напомнил о процедуре сертификации «Северного потока – 2», который с декабря 2021 года полностью готов к запуску.

Шольц затронул тему Украины, добавив, что вопрос членства Украины в НАТО не стоит на повестке дня.

Напомним, цена газа в Европе на фоне роста напряженности вокруг Украины впервые с конца января поднималась до почти 1032 доллара за 1 тыс. кубометров.



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