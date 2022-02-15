 

Валиева пропустила пресс-конференцию из-за плохого самочувствия

15.02.2022, 18:40, Новости дня
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Олимпийский комитет РФ (ОКР) принял решение не брать российскую фигуристку Камилу Валиеву на пресс-конференцию после короткой программы на Олимпийских играх в Пекине, сославшись на плохое самочувствие спортсменки.

После проката короткой программы фигуристка не стала общаться с прессой, она прошла мимо представителей СМИ в сопровождении главы пресс-службы Олимпийского комитета РФ Константина Выборнова.

«Участие (в пресс-конференции) после короткой программы необязательно, все вопросы к ОКР», – цитирует РИА «Новости» модератора микст-зоны.

Позже в ОКР заявили, что Валиева пропустила пресс-конференцию из-за плохого самочувствия.

Ранее Камила Валиева допустила ошибку при исполнении акселя в три с половиной оборота в короткой программе, после чего расстроилась и всплакнула. Несмотря на неудачный прыжок российская фигуристка лидирует перед произвольным прокатом с результатом (82,16). Второй идет Анна Щербакова (80,20), третьей – японка Каори Сакамото (79,84), еще одна гражданка России Александра Трусова занимает четвертую позицию.

В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с россиянки Камилы Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде. МОК решил не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, завоевала золотые медали в командном турнире Олимпиады. Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета Денис Освальд сообщил, что запрещенное вещество триметазидин попало в организм российской фигуристки Камилы Валиевой с продуктом, который употреблял ее дедушка.

Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА. Глава Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков заявил, что задержка с обнародованием результатов допинг-пробы Валиевой «выглядит очень-очень странной».



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