 

Путин прокомментировал призыв Госдумы признать ЛНР и ДНР

15.02.2022, 18:40, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин, говоря об обращении депутатов Госдумы признать ЛНР и ДНР, отметил, что будет исходить из решения проблем Донбасса.

«Мы будем, и я буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это так, как вот и говорил господин федеральный канцлер (канцлер ФРГ Олаф Шольц – прим. ВЗГЛЯД), прежде всего, исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению минских соглашений», – сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом, передает РИА «Новости».

Напомним, депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

В ходе переговоров президент РФ и канцлер Германии в Кремле обсуждали инициативы РФ по гарантиям безопасности. Путин указал, что Москва не может не замечать вольность со стороны США и НАТО, когда трактуются принципы неделимости безопасности.

Глава государства подчеркнул, что силовое сдерживание РФ со стороны Запада воспринимается Москвой как угроза безопасности страны.



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