Супермодель Наталья Водянова похвасталась шикарными подарками на День Влюблённых

Известная супермодель, 39-летняя Наталья Водянова проживает со своей семьёй – мужем и детьми, в роскошном парижском особняке. На своей страничке в Instagram звезда похвасталась множеством шикарных подарков, которые звезда получила от родных и близких людей, а также знаменитых торговых марок на День Влюблённых.

Среди подарков были красивые букеты роз и традиционные валентинки. Британский бренд модной одежды JW Anderson преподнес Водяновой эксклюзивные туфли с каблуками в виде бутонов роз, а французский дом моды Louis Vuitton презентовал косметический набор.

Известная модель рассказала, что в ее семье царят мир, гармония и взаимопонимание. Вместе со своим супругом, французским миллионером Антуаном Арно, они воспитывают пятерых детей, трое из которых были рождены в её первом браке, а двое – во втором, нынешнем браке. Старших детей Водянова иногда берёт с собой на светские мероприятия, младших же пока предпочитает не выводить на публику и скрывать от прессы. По словам знаменитости, Антуан Арно – прекрасный отец, он очень быстро нашёл общий язык с её детьми от первого брака, что является для модели очень важным, поскольку, по её воспоминаниям, одной из причин размолвки с первым мужем было именно его невнимательное отношение к детям.

Поклонники Натальи Водяновой отметили, что она прекрасно выглядит, в очень хорошей форме и в буквальном смысле светится от счастья и гармонии.