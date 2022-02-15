5 фактов о детских онкозаболеваниях, которые надо знать всем родителям



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Большинство онкозаболеваний у детей выявляют на первом году жизни

Ежегодно во всем мире рак диагностируют более чем около 400 тысяч детей до 19 лет. В РФ онкозаболевания выявляют примерно у 4 тысяч детей каждый год. Наиболее часто выявляют онкологические заболевания у детей на первом году жизни – на 100 тысяч приходится 25 детей с диагнозом «рак», сообщила врач-детский онколог клиники академика Ройтберга, к.м.н. Александра Наумова.

Первое место по распространенности занимают лейкоз и лимфомы, второе — опухоли головного и спинного мозга, далее – нейробластома, опухоли костей и мягких тканей, опухоли почек, гепатобластома. Значительно реже у детей диагностируют рак щитовидной железы, меланому, злокачественные опухоли поджелудочной железы.

«Есть определенные особенности распределения онкологических заболеваний по возрастным группам – например, самой часто встречающейся злокачественной опухолью у детей до года является нейробластома. В дошкольном возрасте распространены лейкозы, в подростковом возрасте – лимфомы и саркомы».

Наумова Александра

доктор

врач-детский онколог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н.

Причины развития рака у детей неизвестны, но есть группы риска

Ученые до сих пор не знают, что вызывает рак и у взрослых, и у детей, но некоторые пациенты могут быть особенно уязвимы. По словам Александры Наумовой, к группе риска относятся дети с определенными генетическими заболеваниями — синдром Дауна, синдром Луи-Бар, синдром Беквита-Видемана и ряд других.

Также врачи уделяют пристальное внимание детям из семей, где были диагностированы наследственные опухолевые синдромы, которые включают нейрофиброматоз I и II типов, болезнь фон Гиппеля-Линдау, множественную эндокринную неоплазию и другие патологии. Такие пациенты обязательно должны регулярно наблюдаться у детского онколога для своевременной диагностики.

Главная опасность детского рака — в скрытом течении болезни

Как родителям вовремя заметить тревожные симптомы у ребенка, не ударившись в онкофобию? К сожалению, большинство злокачественных опухолей у детей на начальных стадиях не имеют специфических признаков, поэтому важно обращать внимания на любые изменения в состоянии ребенка. Кроме того, необходимо регулярно наблюдаться у педиатра и проходить положенные по возрасту обследования. Грамотный специалист с большей вероятностью вовремя заметит признаки серьезного заболевания, чем родители.

Существует такое понятие, как «первичный опухолевый симптомокомплекс», то есть совокупность признаков, которые должны быть поводом для обращения к врачу, объяснила Александра Наумова.

К ним относятся:

вялость и слабость;

повышенная утомляемость;

гиподинамия;

анемия;

снижение аппетита;

потеря массы тела;

повышение температуры без видимых причин.

Симптомы различаются в зависимости от возраста

На первом году жизни родителям необходимо обращать внимание на темпы роста ребенка и прибавки в весе, окружность головы и живота — все эти показатели должны соответствовать возрастной норме с поправкой на индивидуальные особенности. Если в этом возрасте у малыша резко увеличился живот или окружность головы, это повод немедленно связаться с врачом.

«Вялость младенца, отказ от грудного вскармливания, так называемый регресс приобретенных навыков, когда младенец перестает держать голову, перестает переворачиваться или сидеть, внезапное появление косоглазия, упорные срыгивания тоже должны насторожить родителей».

Наумова Александра

доктор

врач-детский онколог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н.

В дошкольном и школьном возрасте о возможном онкозаболевании «сигналят» гематомы, сыпь в виде мелких кровоизлияний, увеличение лимфоузлов, частые головные боли, тошнота и рвота по утрам, нарушения походки и зрения.

Как отметила Наумова, сложнее всего заметить признаки заболевания у подростков, которые могут скрывать от родителей симптомы или не придавать им значения. Это может привести к развитию злокачественной опухоли, поэтому очень важно объяснить ребенку, на какие проблемы со здоровьем стоит обращать внимание. К ним относятся увеличение лимфоузлов, ночные боли в костях, потеря массы тела, затруднение дыхания и глотания, длительная слабость, постоянное повышение температуры.

Раннее лечение дает серьезные шансы на выздоровление

Шок, паника, отчаяние — все эти эмоции испытывают родители детей, которым диагностировали рак. Очень важно взять себя в руки и действовать, поскольку от своевременной диагностики и лечения зависит вероятность ремиссии.

Как сообщила врач-детский онколог НИИ ДОиГ НМИЦ онкологии им. Блохина Анна Елфимова, с маршрутизацией пациента может помочь педиатр по месту жительства. Также можно обратиться к специализированный медицинский центр напрямую. Детский онколог может направить документы в федеральные центры Москвы и Петербурга для передачи пациента или телемедицинской консультации для определения тактики диагностики и лечения.

«В тех случаях, когда родители не понимают, как именно и куда обратиться, они могут написать в справочную службу «Просто спросить», в которой работают эксперты, онкологи и детские онкологи. Они помогут быстро сориентироваться и найти нужное решение».

Елфимова Анна

доктор

Врач-детский онколог НИИ ДОиГ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина

Стоит помнить также, что в условиях пандемии для госпитализации необходимо пройти ПЦР-тестирование. Как сообщила врач-детский онколог приемного отделения ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Ольга Молостова, практически все пациенты после получения блоков химиотерапии, после длительного онкологического лечения живут со сниженным иммунитетом. У них нет полноценной возможности выработать антитела к тому же коронавирусу, поэтому дети болеют и выделяют этот вирус в окружающую среду довольно долго, вплоть до полугода. И врачам приходилось и приходится откладывать лечение и ждать отрицательного мазка.

«Но есть и хорошие новости. Омикрон-вариант коронавируса, в отличие от своих предшественников, прошел для наших пациентов практически незамеченным. То есть дети, конечно, болеют, но в итоге выздоравливают и начинают лечение. Летальных случаев единицы. Это не может не радовать».

Молостова Ольга

доктор

врач детский онколог приемного отделения ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева»