 

Джулия Фокс вышла на подиум в платье, похожим на наряд Ким Кардашьян трехлетней давности

15.02.2022, 18:12, Разное
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Актриса Джулия Фокс, ньюсмейкер последних дней, после расставания с Канье Уэстом отправилась в Нью-Йорк. Сюда актриса прилетела, чтобы принять участи в дефиле LaQuan Smith в рамках Недели моды. Для Джулии этот выход на подиум стал первым. Дизайнер Лакаун Смит, с которым Фокс знакома давно, одел актрису в длинное черное по фигуре платье с дерзкими вырезами на груди и спине. Кутюрье доверил актрисе открывать показ.  

Джулия поддерживала меня с первых дней работы. Она всегда приходит ко мне за необычными комбинезонами. И я подумал: “Почему бы не пригласить ее стать моделью? – рассказал дизайнер о решении выпустить подругу на подиум. 

Джулия Фокс, 14 февраля 2022 года

Модные критики и поклонники Ким Кардашьян тут же вспомнили выход теледивы трехлетней давности. В феврале 2019 года супруга Канье Уэста посетила церемонию вручения наград Hollywood Beauty Awards и произвела модный фурор.

В этот вечер Ким надела, мягко говоря, очень смелое винтажное платье Mugler. Появление Кардашьян в этом наряде обсуждали еще долго и не только из-за ультрасексуального фасона. Дело в том, что уже на следующий после мероприятия день на одном модном сайте появились точные копии платье всего за 30 долларов. Ким обвинили в скрытой рекламе и “сговоре” с подражателями, она все отрицала, но из песни слов не выкинешь. 

Отметим, что Джулия Фокс не раз признавалась, что восхищается супругой Канье Уэста Ким Кардашьян. Впрочем, не все в восторге от Ким. Например, Наоми Кэмпбелл, которая впервые снялась с дочкой для обложки модного журнала, недавно опять поддержала тех, кто критикует Кардашьян за подражание. На сей раз Ким и ее стилисты примерили на себя образы, когда воплощенные на страницах глянца афроамериканскими звездами.

Ким Кардашьян, 17 февраля 2019 года



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