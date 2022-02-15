 

ФАС возбудила дело против мебельщика за слишком большие скидки для малоимущих семей

15.02.2022, 18:11, Разное
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Вологодское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении мебельщика Ивана Веснинского о предоставлении незаконных скидок для определённых групп населения.

Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

– После проведённой Вологодским управлением ФАС России проверки установлено, что индивидуальный предприниматель Веснинский И. нарушал законодательство и назначал отличающиеся цены за одну и ту же работу. Выяснилось, что он незаконно снижал цены людям с невысокой платёжеспособностью, предоставляя им мебель по слишком большой скидке. Остальным покупателям мебель предоставлялась по рыночной цене, — рассказал пресс-секретарь Вологодского УФАС России Степан Широков.

Проверка действий мебельщика была проведена после обращения гражданки Широковой Н. в орган. Индивидуальный предприниматель потребовал за сделанный комплект мебели из массива дуба в венецианском стиле в коттедж заказчика 2 млн рублей, в то время как хозяйка дома готова заплатить была только 1,7 млн. После этого инцидента Широкова Н. решила разобраться с вопросом в ФАС.

Сотрудники ФАС, получив обращение, незамедлительно начали проверку законности действий мебельщика. Нарушения были выявлены после рейда на один из объектов мастера. Там он, на глазах сотрудников взял у многодетной матери-одиночки за сделанную кровать для ребёнка сумму на 65% ниже рыночной стоимости. По приказу ФАС, счета пойманного с поличным мебельщика заморожены на время расследования. В случае признания судом предписания ФАС законным, виновник получит штраф от 1,7 млн рублей, а деятельность его ИП будет прекращена.

В пресс-службе управления ФАС добавили, что ожидают обращения в орган других граждан, пострадавших от незаконной деятельности индивидуального предпринимателя Ивана Веснинского.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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