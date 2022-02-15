Признание “ЛДНР” будет политической катастрофой – Шольц на встрече с Путиным

“Если решение парламента [России] станет реальностью, это станет нарушением Минских соглашений. Это будет означать, что процесс [переговоров] прервется, это будет политической катастрофой”, – сказал он.

Путин на пресс-конференции первым отвечал на вопрос о голосовании в Госдуме по признанию “ЛДНР”. Он тоже упомянул Минские соглашения. “Я буду исходить из того, что мы должны сделать все для решения проблемы Донбасса, но сделать это все, прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений”, – заявил Путин.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Госдума РФ 15 февраля 2022 года приняла обращение о признании незаконных формирований “ЛНР” и “ДНР” как “независимых республик”, теперь его направят на рассмотрение Путину. В обращении говорится, что “в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти”, а “действия украинских властей вполне возможно сравнить с геноцидом собственного народа”.

Признание Госдумой РФ оккупационных структур в каком-либо формате означает явный отказ России от Минских соглашений, считают в Офисе президента и МИД Украины.

После того, как два проекта обращений к Путину были зарегистрированы в Госдуме, Верховная Рада обратилась к международным организациям и парламентам других стран с призывом не признавать какие-либо попытки России легализовать независимость незаконных образований и решительно осудить действия РФ, направленные на ухудшение ситуации безопасности.

Признание Путиным “ЛДНР” будет иметь разрушительные последствия для международного правопорядка, заявили в МИД Украины.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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