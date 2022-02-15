Столтенберг заявил, что информация о возможных агрессивных действиях РФ против Украины озвучивается для их предотвращения

“Мы систематически разоблачали действия, планы и дезинформацию России, чтобы показать миру, что делает РФ, и затруднить агрессивные действия России… Озвучивать все, что они делают, – это способ увеличения для них допустимого порога нападения на Украину, как то о направлении подразделений, попытках организовать переворот или о других вещах, которые, как мы опасаемся, Россия может попытаться сделать. Тот факт, что мы это делаем, – это попытка противостоять и предупредить. Разведка – это не всегда о том, чтобы предвидеть, но разведка – это об информации. Мы делаем это, чтобы предотвратить агрессивные действия против Украины”, – сказал генсек.

Он отметил, что пока в НАТО не видят признаков деэскалации.

“Россия накопила военную силу в Украине и вокруг нее, беспрецедентную со времен холодной войны”, – заявил Столтенберг.

Вместе с тем генсек сказал, что “из Москвы поступают сигналы, что дипломатию следует продолжать” и это “дает основания для осторожного оптимизма”.

Контекст:

США, НАТО и Украина неоднократно заявляли о наращивании российских войск вблизи украинской границы. Штаты и Альянс призывали Россию к деэскалации напряжения на границе Украины.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

ЦРУ США считает, что Россия может напасть на Украину 16 февраля. Об этом 11 февраля сообщал, ссылаясь на источники, немецкий журнал Der Spiegel.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

15 февраля в минобороны РФ заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в места постоянной дислокации по железной дороге и автомобильным транспортом.

В то же время в Беларуси продолжаются совместные с РФ учения “Союзная решимость – 2022”. В них со стороны России принимают участие войска Восточного военного округа и ВДВ.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—