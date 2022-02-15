 

Украинские военные сбили российский квадрокоптер возле Марьинки – штаб ООС

15.02.2022, 18:05, Новости дня
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Военные заметили пролет квадрокоптера вблизи населенного пункта Марьинка Донецкой области.

“Российские оккупанты задействовали дрон с целью сброса выстрела ВОГ-17. После пересечения линии столкновения БПЛА сбросил выстрел и сразу был сбит украинскими защитниками”, – говорится в сообщении.

В результате атаки беспилотника никто не пострадал.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/312472010908116

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. 27 июля он вступил в силу. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.

3 февраля 2022 года министр обороны Алексей Резников сообщил, что интенсивность провокаций со стороны оккупантов на Донбассе уменьшается: за 21 день не погиб ни один украинский воин.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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