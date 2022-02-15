“Мошенники не могут представлять Украину на “Евровидении”. Глава Общественного прокомментировал скандал с победительницей нацотбора Паш

Он отметил, что Общественное получит официальный ответ от Госпогранслужбы Украины 16 февраля, после чего будет проведено собрание оргкомитета нацотбора, на который пригласят Паш.

“Отдельно, как председатель правления, я буду обращаться в правоохранительные органы по предоставлению поддельных документов. На мой взгляд, мошенники не могут представлять Украину на “Евровидении”, – написал он.

https://www.facebook.com/chernotizky/posts/5149841318393281

Глава наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Светлана Остапа в Facebook сообщила, что наблюдательный совет в ближайшие дни соберется на внеочередное заседание для рассмотрения ситуации, которая сложилась вокруг нацотбора на “Евровидение 2022”.

https://www.facebook.com/svitlana.ostapa/posts/4783600415057757

Контекст:

Финал украинского нацотбора на “Евровидение 2022” состоялся 12 февраля. Победительницей конкурса стала украинская певица Алина Паш с композицией “Тіні забутих предків”, набравшая 15 баллов (восемь дало жюри и семь – телезрители) из 16 возможных.

Победа Паш вызвала возмущение в сети – артистку обвинили в том, что она нарушила правила конкурса, посетив в 2015 году Крым через РФ.

Команда Паш 13 февраля представила документы о легальном пересечении границы оккупированного Крыма. В справке, предоставленной ГПСУ, написано, что Паш пересекала границу Украины через КПВВ “Чаплинка” 11-го и 13 августа 2015 года.

14 февраля украинский активист Сергей Стерненко заявил, что артистка подделала документы, и обратился в ГПСУ с требованием их проверить. Реагируя на его заявление, организаторы нацотбора заявили, что до завершения проверки не будут подписывать с ней договор. Паш сказала, что запрос на получение документа делал представитель ее команды. Также она подала аналогичный запрос лично.

15 февраля пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что ведомство не выдавало певицы справку о законном пересечении админграницы с оккупированным Крымом в 2015 году. “Госпогранслужба проанализировала информацию, которая была распространена Общественным вещателем Украины о документе, якобы предоставленном ведомством физическому лицу для представления в рамках отбора на “Евровидение”. Сообщаем, что нам неизвестно, какой документ опубликован вещателем, ведь подразделениями Госпогранслужбы такой не создавался и под таким номером никому не предоставлялся. Ведомство также получило официальное обращение от Национальной общественной телерадиокомпании Украины по поводу подтверждения создания такого документа. В ближайшее время вещатель получит наш ответ”, – сказал Демченко.

Общественное, реагируя на заявление пограничников, отметило, что получило документ не от самой певицы, а от ее представителя. В команде артистки заявили, что разбираются, как именно этот документ оказался в их распоряжении.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2015 году Кабмин Украины утвердил порядок въезда на территорию временно оккупированного полуострова. Для иностранцев и лиц без гражданства въезд в Крым и выезд из него возможен по паспортным документам и специальному разрешению, выданному территориальным органом Государственной миграционной службы. Постановление Кабмина также определяет перечень контрольных пунктов, в которых осуществляются пограничный, таможенный и другие виды контроля и пропуска людей, транспорта и грузов, въезжающих или выезжающих из Крыма.

“Евровидение 2022” пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.

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