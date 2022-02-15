 

Беглова раскритиковали за решение по смягчению антиковидных мер

15.02.2022, 18:00, Новости дня
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Администрация губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова решила смягчить антикоронавирусные ограничения, разрешив предприятиям общественного питания работать до двух часов ночи. Также послабления коснутся кинотеатров и других общественно-культурных пространств, которые смогут посещать обладатели QR-кода, полученного по показаниям высокого уровня антител к COVID-19.

Многие приветствовали данную инициативу Смольного, однако эксперты отметили и в этом решении непоследовательность действий администрации Беглова. Дело в том, что сегодня Петербург лидирует по показателям роста суточной заболеваемости коронавирусом, и с каждым днем ситуация ухудшается, что говорит о неэффективности антикоронавирусных мер городской администрации.

В таком случае непонятно, что мешало Смольному отменить намного раньше ограничения, доказавшие свою бесполезность, но при этом оказавшие колоссальное давление на малый и средний бизнес.

По данным СМИ, в 2021 году прекратили работу на 6,1% больше индивидуальных предпринимателей, чем в 2020 году. Причиной этому послужили непродуманные ограничительные меры Смольного.    

Именно поэтому в сложившейся эпидемиологической обстановке смягчение антиковидных мер администрацией губернатора Беглова, является запоздалым и противоречащим логике решением.



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