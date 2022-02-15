Медики рассказали о состоянии отравившихся моряков турецкого судна в Невельске
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Отравившиеся неизвестным веществом на турецком сухогрузе городе-порте Невельск на Дальнем Востоке в РФ моряки находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Невельского городского округа.
«Диагноз поставили в больнице – «отравление неизвестным веществом». Четверо госпитализированы в среднем состоянии, они в сознании, остальные шестеро [в удовлетворительном состоянии] отпущены на амбулаторное лечение. Утром явятся на проверку в медучреждение», – цитирует сообщение ЕДДС ТАСС.
Сами моряки пояснили, что во время работы почувствовали удушье, у них начался кашель, после чего они сообщили об этом.
«Их в экстренном порядке эвакуировали оттуда», – добавили в ЕДДС.
Симптомы изначально указывали, что это – не пищевое отравление. Судно находится на рейде, там прекратили все работы.
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